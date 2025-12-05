Stressfri jul: Et mammatips for et pyntet juletre på bare 5 minutter

Mens barna åpner de første vinduene i adventskalenderen sin, trekker foreldrene frem alle juleboksene fra loftet. Mens det å pynte treet er en familietradisjon for mange, er det for mødre bare nok en oppgave i deres allerede overfylte timeplaner. Heldigvis har en skotsk mor funnet et idiotsikkert triks for å pynte treet på få minutter. Det vil spare deg for mye bryderi.

Et juletre pyntet på et blunk: en drøm som går i oppfyllelse!

Husene er nok en gang pyntet med glitrende ornamenter og skinnende julekuler. Selv om desember knapt har begynt, er barna allerede ivrige etter å komme i julestemning: spise middag med nøtteknekkere, gjøre lekser i lyset av flerfargede girlandere og se «Home Alone» på repeat. Bortsett fra at det er hardt arbeid å forvandle huset til et magisk lite fristed. Og foreldre har ikke alver til rådighet for å hjelpe dem med å fullføre dette oppdraget.

Selv om det å pynte juletreet er et uunnværlig årlig ritual, kan travle mødre forenkle det. Hvordan? Takket være et genialt og praktisk tips delt av Gillian Cowie . Denne skotske moren planlegger ikke å patentere oppdagelsen sin, men hun er snill nok til å dele den med oss.

For bare noen få år siden klatret hun opp en stige for å henge de røde julekulene, det glitrende reinsdyret og de flyvende julenissene blant grenene. Hun brukte to timer av sin dyrebare tid på å pynte juletreet. Som en perfeksjonist av natur var hun utrolig nøye med denne kunsten. Virkeligheten er selvfølgelig langt unna det disse sukkersøte julefilmene lover. Mødre har knapt tid til å klippe neglene og pusse tennene, så hvordan kan de i det hele tatt finne et øyeblikk til å forskjønne treet? Det finnes ingen magiske formler, bare sunn fornuft.

Å rydde bort det pyntede juletreet: trikset som fungerer

Den skotske morens hemmelige våpen? Å pynte juletreet én gang og så la det se best mulig ut til neste år. Med andre ord, i stedet for å slite med å fjerne alle julekulene én etter én og slite med lysene, oppbevarer hun treet ferdigpyntet. På den måten er det allerede glitrende og klart for neste år. For å unngå å skade pynten eller ødelegge treet for mye, pakker hun det ganske enkelt inn i plastfolie. Deretter lar hun det stå i et hjørne av garasjen.

Og i motsetning til hva man kanskje skulle tro, gleder sønnen seg stort over å pakke ut denne skogens konge, et bilde av ren eleganse. Det er en god oppvarming til julaften og den etterlengtede åpningen av gaver. Moren har valgt tidløse dekorasjoner, og legger til noen nye detaljer hvert år, i henhold til dagens smak og trender. I år vil hun garantert fullføre den glitrende utstillingen sin med håndlagde julekuler, blåst glasspynt eller små figurer i brune nyanser.

De gylne reglene for å bevare magien til tross for alt

For barn er det å pynte juletreet en viktig og meningsfull tradisjon. Denne spesielle tilnærmingen kan føles litt som å straffe dem. Imidlertid kan andre juletreritualer lages for å glede selv de yngste barna. På sosiale medier har foreldre funnet en utrolig løsning: de vanner kongler om kvelden, og neste morgen, mens barna fortsatt sover, setter de opp treet. Når de små våkner, lyser øynene deres opp ved synet av det glitrende treet.

Du kan også la barna henge opp det siste stykket: den glitrende stjernen som vil oppfylle alle ønsker. Og hvorfor ikke organisere et kreativt verksted slik at hvert familiemedlem kan bidra og være representert på denne hoveddekorasjonen? Du kan også finne på historier som de i eventyr og si at julenissen ga deg litt hjelp med installasjonen. Kort sagt, nøkkelen er å stole på fantasien din.

Å rydde bort det pyntede juletreet sparer tid og er også en god pengesparende strategi. Du er mindre fristet til å kjøpe alt du har i sikte, og du har en tendens til å være mer tilbakeholden i butikkene.