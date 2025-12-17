Disse velstående inderne flykter fra ekstrem forurensning og blir «smogflyktninger».

I New Delhi føles hvert åndedrag som en anstrengelse. Når luften blir tung, hard og skadelig for kroppen, velger noen å beskytte pusten sin på andre måter. I en hovedstad mettet med forurensning, finner de mer velstående opp nye strategier for å bevare vitaliteten sin ... selv om det betyr å dra.

Pust, et livsviktig behov som har blitt et privilegium

Menneskekroppen er skapt for å bevege seg, oksygenere og regenerere. Likevel har det å puste dypt blitt en daglig utfordring i New Delhi. Den indiske megabyen rangerer jevnlig blant de mest forurensede byene på planeten. Fine partikler, industridamp, eksosgasser: luften er så tykk at den angriper lungene, sliter kroppen og tapper energi.

Stilt overfor denne situasjonen er det i ferd med å oppstå et tydelig skille. Mens et flertall av innbyggerne fortsetter å utsette kroppene sine for et giftig miljø, velger en velstående minoritet å beskytte seg på andre måter. For disse velstående familiene har det å bevare sin luftveisvelvære blitt en like viktig prioritet som mat eller bolig. Ren luft er ikke lenger bare et spørsmål om helse: det har blitt et symbol på komfort og fysisk trygghet.

Fremveksten av et «skreddersydd» pustemarked

I de eksklusive nabolagene i hovedstaden har en ny luksus dukket opp: ren luft hjemme. Ultraeffektive renseanlegg , integrerte filtreringssystemer, lufttette leiligheter designet for å beskytte lungene og fremme god søvn ... et helt økosystem har utviklet seg rundt pustekomfort.

Gründere har benyttet muligheten og tilbyr nøkkelferdige løsninger for «bedre pust hjemme». Kostnaden? Noen ganger overstiger den gjennomsnittlige årsinntekten til en inder. Et slående paradoks, gitt at luft skal gi næring til alle på samme måte. Denne kommersialiseringen av pusten skaper en farlig illusjon: at penger permanent kan isolere et individ fra et kollektivt problem. Ifølge flere eksperter svekker denne individualistiske tilnærmingen den offentlige mobiliseringen. Når noen mennesker har råd til en «beskyttende boble», forsvinner hastverket med reform, og det politiske presset fordamper.

Forlater byen for å redde kroppen sin

For andre ligger ikke løsningen lenger i teknologi, men i avstand. En mobil elite, ofte bestående av ledere, gründere eller digitale arbeidere, velger å forlate New Delhi. Media omtaler dem nå som «smogflyktninger»: innbyggere som migrerer på jakt etter renere, mer forfriskende luft, bedre for helsen.

De foretrukne reisemålene? Fjellregioner, hvor luften sirkulerer fritt, eller sørlige stater, som anses som mindre forurensede. Motivasjonene er klare: å beskytte barn, bevare skjøre lunger og gjenvinne varig fysisk energi. Denne utvandringen fremhever en åpenbar ulikhet. Som forsker Poornima Prabhakaran påpeker, «har bare en liten brøkdel av befolkningen råd til å dra.»

Manuelle arbeidere, gateselgere, sjåfører og dagarbeidere blir dag etter dag utsatt for luft som sakte sliter ned kroppen. I India forårsaker luftforurensning millioner av sykdommer og for tidlige dødsfall hvert år, en sterk påminnelse om at pust er et spørsmål om overlevelse.

En miljømessig … og politisk krise

Når de rikeste innbyggerne forlater byen eller blir isolert, strekker konsekvensene seg langt utover den individuelle sfæren. Deres avgang svekker presset på myndighetene. Færre innflytelsesrike stemmer krever reformer, og det er mindre hastverk med å handle: kampen mot forurensning stagnerer. Byen blir da fanget i en ond sirkel, der luftkvaliteten forringes mens de som kan påvirke beslutninger driver bort.

«Smogflyktningene» legemliggjør dermed en urovekkende virkelighet: ren luft har blitt en sosial markør. Noen mennesker kan beskytte kroppen sin, mens andre lider uten noe alternativ. Så lenge pusting er et privilegium forbeholdt noen få, vil miljørettferdighet forbli utenfor rekkevidde. Fordi en sunn kropp alltid begynner med noe enkelt og universelt: luft som alle skal kunne puste fritt.