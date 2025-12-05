Search here...

«Helt nydelig»: denne kurvede modellen genererer positive reaksjoner

Fabienne Ba.
La'Tecia Thomas, en kurvet australsk innholdsskaper og modell, har blitt en sensasjon på sosiale medier med bilder som viser frem hennes stolt fremviste figur og smittende energi. Til tross for en start preget av avvisning fra merkevarer, har hun blitt et ikon og mottar nå strålende komplimenter som «helt nydelig» for sin autentisitet.

En inspirerende reise

La'Tecia deler åpent sin reise mot selvaksept, og forvandler kritikk til drivstoff for sin oppgang. Hun legger jevnlig ut fotoshoots som fremhever kurvene hennes, og samarbeider med inkluderende merkevarer. Med 1,7 millioner følgere på Instagram (@lateciat) promoterer hun kroppspositivitet gjennom "motiverende" videoopptak, der hun veksler mellom treningsvideoer og budskap som "selvtillit handler om å skille seg ut ved å elske den du er".

Innholdet hennes posisjonerer henne som et forbilde for de som kjemper mot samfunnets snevre standarder. Det er verdt å merke seg at hun regnes som en «kurvete» modell, en kategori som vanligvis stopper ved størrelse 42–44 – størrelser som er ekskludert fra tradisjonelle catwalk-normer, selv om nesten halvparten av kvinnene i Frankrike bruker størrelse 44 eller større. Dette er en realitet som motebransjen fortsetter å ignorere.

Entusiastiske reaksjoner og samfunnspåvirkning

Innleggene hennes genererer tusenvis av likerklikk og positive kommentarer som hyller hennes naturlige skjønnhet, styrke og rolle i å omdefinere kurvete mote. Ved å utfordre normer gjennom autentiske kampanjer inspirerer hun en generasjon til å omfavne kurvene sine uten kompromisser.

La'Tecia Thomas' vei til berømmelse illustrerer kraften til stemmer som tør å utfordre konvensjoner og hevde alternative skjønnhetsidealer. Utover hennes beundrede bilder, legemliggjør hun et dyptgående skifte: en bransje og et publikum som blir stadig mer følsomme for kroppsmangfold, selvtillit og autentisitet. Ved å inspirere følgerne sine til å omfavne seg selv fullt ut, bekrefter La'Tecia Thomas at det å være «for vakker» fremfor alt handler om å være tro mot seg selv.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist.
Bildene av denne britiske modellen viser at hun er et absolutt moteikon.

