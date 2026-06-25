VM: Hun forvandler fanklær til originale plagg

Damemote
Fabienne Ba.
@she.reworks / Instagram

Mens FIFA World Cup 2026™ elektrifiserer fansen, gir en fransk designer et nytt liv til drakter med lagmerker. Bak @she.reworks-prosjektet gjenskaper Alisson Suivant glemt sportstøy og forvandler det til unike plagg samtidig som de formidler et inspirerende budskap om kreativitet og selvtillit.

Når skapelsen blir en ny begynnelse

For Alisson Suivant (@she.reworks) er tekstiltransformasjon mye mer enn bare en hobby. Etter en periode preget av utbrenthet og dyp selvtvil, fant hun en måte å gjenoppbygge seg selv på gjennom søm og oppsirkulering. Ved å omarbeide kasserte plagg, gjenopptok hun gradvis kontakten med sin kreativitet og selvtillit. Hvert transformerte plagg forteller en historie om fornyelse, der valget tas om å verdsette det som allerede eksisterer, i stedet for å forlate det.

@she.reworks, et utstillingsvindu for upcycling

For å dele sin verden lanserte Alisson Instagram-kontoen @she.reworks. Der viser hun frem kreasjonene sine, glimt bak kulissene av produksjonen og sine daglige inspirasjoner. Konseptet hennes er enkelt: ta et eksisterende plagg og gjenoppfinn det. Denne tilnærmingen er stadig mer attraktiv for de som omfavner bærekraftig mote og ser etter originale og meningsfulle plagg.

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Fanklær gjennomgår en forvandling

For å markere FIFA World Cup™ i 2026, som arrangeres av USA, Mexico og Canada, har Alisson (@she.reworks) tatt på seg et sterkt symbol: fanklær. Landslags-t-skjorter og -jakker forvandles til unike kreasjoner av henne. Disse plaggene, som ofte henges bakerst i skapet etter turneringene, får dermed et nytt formål.

Denne tilnærmingen gir også perfekt mening fra et miljøperspektiv. Sportstekstiler, ofte laget av syntetiske materialer, representerer en reell utfordring når det gjelder resirkulering. Å transformere dem forlenger levetiden deres samtidig som det reduserer avfall.

Skap annerledes i stedet for å produsere mer

Alissons (@she.reworks) filosofi er basert på en sterk idé: innovasjon betyr ikke nødvendigvis å lage nye klær. Der noen ser et utdatert eller ubrukt plagg, ser hun kreativt potensial. Med noen få justeringer, fantasi og kunnskap kan et glemt plagg bli et unikt plagg, egnet for ulike kroppstyper og personligheter. Denne visjonen stemmer perfekt overens med fremveksten av upcycling, som oppmuntrer til mer bevisst og bærekraftig forbruk.

Å formidle for å inspirere

I tillegg til sine egne kreasjoner leder Alisson (@she.reworks) også workshops dedikert til tekstiltransformasjon. Målet hennes: å vise at alle kan gjenoppfinne klærne de allerede har i garderoben sin. Gjennom disse delte opplevelsene oppfordrer hun deltakerne til å uttrykke kreativiteten sin, eksperimentere og ta et nytt blikk på plaggene de allerede eier.

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Til syvende og sist kan den økende suksessen med upcycling forklares med flere nåværende ambisjoner: å redusere avfall, uttrykke sin egen stil og gå bort fra standardiserte klær. Alissons prosjekt (@she.reworks) illustrerer denne utviklingen perfekt. Det er en vakker demonstrasjon av at et klesplagg, som en person, alltid kan avdekke nye fasetter når det får en ny sjanse.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
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