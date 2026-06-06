«Hun ser ut som en mann»: Emma Corrins antrekk deler meninger på den røde løperen

Den britiske skuespillerinnen Emma Corrin har aldri prøvd å gjøre alle til lags – og «The Crown»-stjernens siste offentlige opptreden beviste det nok en gang. På den røde løperen i London skapte Emma Corrin furore i en skreddersydd dress som raskt utløste en mengde kommentarer.

En skreddersydd dress og et sterkt «power dressing»-uttrykk

Til åpningsseremonien til Londons Power of Women valgte Emma Corrin en utpreget arkitektonisk silhuett. En perfekt skreddersydd, enkeltspent, mørkebrun blazer ble brukt over en lyseblå skjorte med knapper som var litt åpne i halsutringningen. Buksene, som matchet blazeren, falt presist over røde pumps med firkantet tå – et kromatisk preg som livnet opp hele antrekket.

Smykker gir et snev av glitter til håndledd og fingre. Håret er stylet i en veldig kort, bakoverbøyd hårklipp, og sminken er diskré, takket være Gina Kane. Hele antrekket ble overvåket av kjendisstylisten Harry Lambert, som har samarbeidet med Emma Corrin i flere sesonger. Det er en perfekt demonstrasjon av moderne «power dressing» – selvsikker, strukturert og resolutt moderne.

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En androgyn signatur

Emma Corrin, som har identifisert seg som ikke-binær siden 2021 og bruker pronomenene iel/de, har gjort dressen til sin stilistiske signatur. Fra Oscar-utdelingens røde løper til Met-gallaen og festivalene, gjenoppliver hvert opptreden denne estetikken, og veksler mellom upåklagelig skreddersøm og feminine detaljer. Det er en signaturstil som gjenspeiler hennes egen identitet – identiteten til en som avviser de binære kategoriene mote og samfunn.

På sosiale medier er imidlertid ikke denne holdningen universelt akseptert. Under bildene publisert av internasjonale medier gjenspeiler flere kommentarer det samme refreng: «Hun ser ut som en mann», «Hvorfor er hun kledd sånn?» «Det plager meg.» Disse reaksjonene avslører mindre om selve antrekket enn om den vedvarende rigiditeten i kjønnsbestemte kleskoder.

En historisk pris

Det er sannsynligvis kveldens kontekst som gjør denne kritikken desto mer upassende, fordi Emma Corrin den kvelden var den første ikke-binære personen som mottok Power of Women-prisen, en pris som gis til personer som har brukt sin synlighet til å flytte kulturelle og sosiale grenser.

«Jeg er dobbelt så beæret over å være den første ikke-binære personen som mottar denne prisen», understreket Emma Corrin i talen sin. Før hun la til, på noe gebrokkent, men veltalende fransk: «Det er avgjørende, mer enn noen gang, at folk kan komme sammen og støtte hverandre, uavhengig av hvordan de identifiserer seg. Så mye forandring kan komme fra disse støttenettverkene.»

Med denne Miu Miu-dressen leverer Emma Corrin langt mer enn bare et vellykket moteopptreden. Det er et svar til alle de som fortsatt tror at det bare finnes én måte å kle seg på i henhold til kjønnet sitt. Og den minner oss subtilt om hva en stor prisutdeling aldri bør glemme: friheten til å være seg selv er i bunn og grunn det vakreste antrekket.