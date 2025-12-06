Search here...

«Folk stirrer på meg nå»: Etter en dykkerulykke endrer utseendet hans seg drastisk

Kroppspositiv
Fabienne Ba.
BBC diffusion

Alejandro «Willy» Ramos, en tidligere profesjonell peruansk dykker, opplevde at livet hans forandret seg drastisk i 2013 under en ulykke utenfor kysten av Pisco i Peru. En nødoppstigning fra 30 meters dyp forårsaket alvorlig dekompresjonssyke, og etterlot torsoen og armene hans hovne opp med vedvarende nitrogenbobler.

Dødsulykken som markerer et vendepunkt

Mens han dykket for å samle skalldyr, ble Willys oksygenslange kuttet av en passerende båt, noe som tvang ham brått til overflaten uten å respektere dekompresjonsstoppene. Nitrogenet som var oppløst i blodet hans, dannet deretter massive bobler i brystet og armene hans, noe som forårsaket ekstrem hevelse (biceps målte 62–72 cm i omkrets) og dyp vevsskade.

Ubehag i kammeret: et eksepsjonelt medisinsk tilfelle

Denne dekompresjonssyken, eller «kammersyken», oppstår under raske trykkendringer, typisk for dykking. I Willys tilfelle ble boblene innestengt i kjøttet hans, noe som gjorde direkte kirurgisk fjerning umulig. Legene beskriver ham som et «unikt tilfelle på verdensbasis», og de undersøker til og med andre sjeldne sykdommer parallelt, mens leddsmerter og redusert mobilitet hindrer ham i å vende tilbake til yrket sitt.

Hyperbariske behandlinger: langsom og kostbar fremgang

Bare hyperbariske kamre, som administrerer rent oksygen under trykk, løser opp boblene delvis: 30 % er eliminert etter dusinvis av behandlinger, og det trengs minst 100 til. Uten tilstrekkelig trygdedekning overlever Willy på minimal støtte, og kroppen hans bærer fortsatt arrene 12 år senere.

Stirring og isolasjon: den psykologiske prøvelsen

«Folk stopper opp og stirrer på meg som om jeg er et slags merkelig dyr, de kaller meg et monster», fortalte han BBC i 2018, der han beskrev depresjonen og angsten sin i møte med medlidenheten rundt seg. Dette sosiale handikapet, i tillegg til hans fysiske lidelse, forvandlet en mann som ble ansett som robust til en isolert figur. Historien hans inngyter respekt: historien om en mann som, til tross for sin lidelse, nekter å falme inn i stillhet og forvandler sin prøvelse til et budskap om forebygging og motstandskraft.

Historien om Alejandro «Willy» Ramos går utover en enkel nyhetssak: den fremhever de ekstreme risikoene ved dykking, ofte ukjente for allmennheten, samt de menneskelige, medisinske og sosiale konsekvensene av en ulykke som knuser et liv. Tolv år etter hendelsen fortsetter Willy å kjempe ikke bare mot de fysiske ettervirkningene av alvorlig trykkfallsyke, men også mot andres dom, noen ganger mer smertefull enn selve sykdommen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
Halsen din fortjener bedre enn å være skjult: her er hvordan du viser den frem.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Halsen din fortjener bedre enn å være skjult: her er hvordan du viser den frem.

Halsen din trenger ikke å være skjult under lag med stoff eller konstant bedømt etter urealistiske skjønnhetsstandarder. Den...

Tabuer rundt strekkmerker: som 45-åring bestemmer denne modellen seg for å si ifra.

Kelly Brook, en ikonisk skuespillerinne og modell fra 2000-tallet, revolusjonerte idealet om den «perfekte kroppen» ved stolt å...

«Vi forventer at du bruker størrelse 38»: Theodora åpner seg om kroppen sin som aldri før.

Hun ble berømt med hitsingelen «KONGOLESE SOUS BBL», en avhengighetsskapende låt som raskt klatret til topps på spillelistene...

«Flat rumpe og stor mage»: hun representerer en kropp som sjelden blir rost

Virtuelle bilder får oss til å tro at såkalte fyldige hofter, lår som gnir mot hverandre, fettvev og...

Født uten ben, erobret hun gymnastikkpallene

Fjorten år gamle Paige Calendine er en ung gymnast fra Ohio (USA) som ble født uten ben. Til...

Hun fikk beskjed om å «korrigere» sine asymmetriske bryster, men hun valgte å elske dem som de er.

Alle kvinner har ett bryst større enn det andre, og det er ikke alltid synlig gjennom klær eller...

© 2025 The Body Optimist