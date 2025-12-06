«Folk stirrer på meg nå»: Etter en dykkerulykke endrer utseendet hans seg drastisk

Alejandro «Willy» Ramos, en tidligere profesjonell peruansk dykker, opplevde at livet hans forandret seg drastisk i 2013 under en ulykke utenfor kysten av Pisco i Peru. En nødoppstigning fra 30 meters dyp forårsaket alvorlig dekompresjonssyke, og etterlot torsoen og armene hans hovne opp med vedvarende nitrogenbobler.

Dødsulykken som markerer et vendepunkt

Mens han dykket for å samle skalldyr, ble Willys oksygenslange kuttet av en passerende båt, noe som tvang ham brått til overflaten uten å respektere dekompresjonsstoppene. Nitrogenet som var oppløst i blodet hans, dannet deretter massive bobler i brystet og armene hans, noe som forårsaket ekstrem hevelse (biceps målte 62–72 cm i omkrets) og dyp vevsskade.

Ubehag i kammeret: et eksepsjonelt medisinsk tilfelle

Denne dekompresjonssyken, eller «kammersyken», oppstår under raske trykkendringer, typisk for dykking. I Willys tilfelle ble boblene innestengt i kjøttet hans, noe som gjorde direkte kirurgisk fjerning umulig. Legene beskriver ham som et «unikt tilfelle på verdensbasis», og de undersøker til og med andre sjeldne sykdommer parallelt, mens leddsmerter og redusert mobilitet hindrer ham i å vende tilbake til yrket sitt.

Hyperbariske behandlinger: langsom og kostbar fremgang

Bare hyperbariske kamre, som administrerer rent oksygen under trykk, løser opp boblene delvis: 30 % er eliminert etter dusinvis av behandlinger, og det trengs minst 100 til. Uten tilstrekkelig trygdedekning overlever Willy på minimal støtte, og kroppen hans bærer fortsatt arrene 12 år senere.

Stirring og isolasjon: den psykologiske prøvelsen

«Folk stopper opp og stirrer på meg som om jeg er et slags merkelig dyr, de kaller meg et monster», fortalte han BBC i 2018, der han beskrev depresjonen og angsten sin i møte med medlidenheten rundt seg. Dette sosiale handikapet, i tillegg til hans fysiske lidelse, forvandlet en mann som ble ansett som robust til en isolert figur. Historien hans inngyter respekt: historien om en mann som, til tross for sin lidelse, nekter å falme inn i stillhet og forvandler sin prøvelse til et budskap om forebygging og motstandskraft.

Historien om Alejandro «Willy» Ramos går utover en enkel nyhetssak: den fremhever de ekstreme risikoene ved dykking, ofte ukjente for allmennheten, samt de menneskelige, medisinske og sosiale konsekvensene av en ulykke som knuser et liv. Tolv år etter hendelsen fortsetter Willy å kjempe ikke bare mot de fysiske ettervirkningene av alvorlig trykkfallsyke, men også mot andres dom, noen ganger mer smertefull enn selve sykdommen.