Respektløs behandling på fødeavdelinger: den skjulte siden av fødselsopplevelsen

Å føde burde være et minneverdig eventyr i ordets beste forstand. Likevel er denne opplevelsen for mange kvinner preget av sårende ord, uønskede handlinger eller en dyp mangel på forståelse. Bak de betryggende veggene på fødeavdelingene lurer noen ganger en langt mindre idyllisk virkelighet.

Et globalt problem som fortsatt altfor ofte trivialiseres

Over hele verden rapporterer kvinner om fødselsopplevelser som var harde, ydmykende eller umenneskeliggjørende. Selv om medikaliseringen av fødsel har ført til dramatiske forbedringer i sikkerhet, har den også noen ganger distansert det menneskelige elementet fra hjertet av omsorgen. I flere år har Verdens helseorganisasjon slått alarm om praksiser som spenner fra uberettiget nektelse av smertelindring til bruk av medisinske prosedyrer uten samtykke, samt nedlatende eller skyldfølende bemerkninger.

Disse situasjonene er ikke begrenset til usikre sammenhenger. Selv i land med effektive helsesystemer rapporterer mange kvinner at de føler seg usynlige, eller til og med fratatt, sin egen fødsel. Likevel spiller den subjektive opplevelsen av denne fødselen en grunnleggende rolle i den mentale og emosjonelle helsen etter fødsel. En fødsel som oppleves som voldelig kan etterlate varige arr, langt utenfor fødestuen.

Frankrike, et speilbilde av denne virkeligheten

I Frankrike har en studie satt tall på denne utbredte, men gjennomgripende følelsen. Nesten én av fire kvinner rapporterer at de har opplevd omsorg som ble oppfattet som respektløs under fødsel. Dette kan ta form av upassende bemerkninger, en autoritær tone, mangel på forklaring eller prosedyrer utført uten samtykke.

Disse atferdene, noen ganger minimert, har likevel en målbar effekt. Kvinnene det gjelder viser flere symptomer på fødselsdepresjon, med en betydelig høyere risiko enn i den generelle befolkningen. Med andre ord påvirker det emosjonelle og relasjonelle klimaet under fødselen direkte mødrenes psykologiske velvære, både på kort og lang sikt.

En virkelighet som deles på tvers av landegrenser

Dette fenomenet kjenner ingen grenser. Undersøkelser utført i Afrika, Latin-Amerika og Sør-Europa gjenspeiler lignende beretninger: kvinner bundet uten forklaring, fratatt privatliv, verbalt truet eller behandlet uten hensyn til sine følelser og valg. Noen beskriver fødselen sin som en prøvelse preget av frykt snarere enn tillit.

Det er ofte vanskelig å si ifra. Skam, frykt for ikke å bli trodd, eller den juridiske tvetydigheten rundt disse praksisene fraråder folk å dele historiene sine. Likevel jobber grupper, foreninger og forskere med å dokumentere disse opplevelsene, gi dem en stemme og forvandle disse fortellingene til katalysatorer for endring.

Dyptgripende konsekvenser for mental helse

De psykologiske konsekvensene av respektløs omsorg er nå klart etablert. Utover fødselsdepresjon fremhever et økende antall studier perinatal posttraumatisk stress. En fødsel som oppleves som tap av kontroll, mangel på respekt eller tillitsbrudd kan ha en varig innvirkning på ens forhold til seg selv, kroppen sin, babyen og til og med fremtidige svangerskap.

Disse lidelsene er verken sjeldne eller ubetydelige. De påvirker kvaliteten på båndet mellom mor og barn, selvfølelsen og noen ganger ønsket om morsrollen på lang sikt. Derfor er det å ta vare på perinatal psykisk helse også å ta vare på samfunnet som helhet.

Å bryte seg løs fra institusjonell fornektelse

I mange sammenhenger blir disse situasjonene fortsatt ansett som isolerte hendelser snarere enn symptomer på et system under press. Likevel viser forskning at dette er et strukturelt fenomen, drevet av overarbeidede team, mangel på kommunikasjonstrening, rigide hierarkier og en omsorgskultur som noen ganger er mer fokusert på prosedyren enn på personen.

Heldigvis dukker det opp initiativer. Opplæring i aktiv lytting, eksplisitt integrering av samtykke i protokoller, utvikling av støtte fra doulaer eller perinatale meklere: alle lovende veier til å humanisere praksis og styrke kvinner.

For en skånsom, men målrettet revolusjon innen omsorg

Å sørge for respektfull omsorg er ikke en luksus, det er en nødvendighet for folkehelsen. WHO oppfordrer til å sette verdighet, medfølelse, kommunikasjon og samtykke i sentrum av fødselsprosessen. Dette handler ikke om å sette kvinner opp mot helsepersonell, men om å bygge en omsorgskultur basert på tillit, samarbeid og gjensidig respekt.

Kort sagt, en virkelig vellykket fødsel måles ikke utelukkende etter medisinske parametere. Den gjenkjennes også av følelsen av trygghet, støtte og indre styrke kvinnen opplever. Ved å sørge for dette kan mødre starte foreldrerollen med styrke, ro og selvtillit – og til syvende og sist er det den største gaven helsevesenet kan gi dem.