Hvorfor ønsker ikke flere og flere kvinner å leve som par lenger?

Flere og flere heterofile kvinner velger å forbli single, lei av vanskelighetene og ubalansene de møter i forhold til menn. Dette valget er en del av en bredere trend, kalt «heteropessimisme», som vokser i flere land.

En bølge av globalt sølibat

Siden 2010 har andelen mennesker som bor alene økt i 26 av 30 velstående land, med 100 millioner flere enslige enn i 2017. The Economist (2025) og vitnesbyrd fra kvinner i Italia fremhever dette valget blant unge kvinner, som beskriver seg selv som «single, frie og lykkelige». Denne endringen forklares delvis av samfunnsutviklingen. I mange vestlige land er kvinner nå bedre utdannet, mer økonomisk uavhengige og trenger ikke lenger en partner for å forsørge seg. Tidligere fortsatte noen i forhold av økonomisk nødvendighet. I dag kan de velge: å forbli single heller enn å utholde et utilfredsstillende eller ubalansert forhold.

Heteropessimisme og dens røtter

Begrepet «heteropessimisme», skapt i 2019 av Asa Seresin, beskriver heteroseksuell diskurs rundt dysfunksjonelle forhold. La Stampa, en av Italias mest utbredte aviser, beklager et «hus i flammer» på grunn av mannlig atferd, mens The Washington Post bemerker at heterofile menn sliter med utdanning, arbeid og emosjonell modenhet. Stilt overfor dette begynner noen kvinner å stille spørsmål ved selve ideen om at det å være i et forhold med en mann er et mål i seg selv. I en verden der tradisjonelle roller – forsørgeren, den avhengige kvinnen – kollapser, mister den tradisjonelle heterofile modellen sin appell.

4B-bevegelsen i Sør-Korea

I Sør-Korea legemliggjør den feministiske bevegelsen 4B dette opprøret enda sterkere: kvinner avviser ekteskap (biyeonhal), morsrollen (chaesaeng), heteroseksuell intimitet (seksa) og romantiske forhold (yeonae). Stilt overfor en ekstrem patriarkalsk kultur, en rekordlav fødselsrate og vedvarende sexisme, velger tusenvis av sørkoreanske kvinner radikal autonomi, noe som inspirerer til en global debatt om frigjøring.

Mot nye modeller?

Noen sosiologer foreslår en fullstendig nytenkning av hvordan vi ser på romantiske forhold, og foreslår for eksempel mer fleksible former som midlertidige ekteskap eller polyamori. Andre analyser fremhever en ny generasjon kvinner som velger å leve ut sine ønsker med klarhet, uten å bli fanget av romantiske idealer som har blitt undertrykkende. Denne økende ubehagen med tradisjonelle modeller fører dermed til utviklingen av friere og mer rettferdige forholdsmodeller som er bedre egnet til nåværende ambisjoner.

Til syvende og sist, langt fra å avvise kjærlighet, gjenspeiler denne bølgen av kvinnelig sølibat et ønske om å omdefinere begrepene intimitet på sunnere og mer egalitære grunnlag. Det noen kaller «heteropessimisme» er også, for mange, en nyvunnet klarhet i møte med utdaterte forholdsmønstre. Over hele verden velger kvinner å fokusere på seg selv på nytt, å avvise smertefulle kompromisser og å kreve et rom for emosjonell frihet. Denne bevegelsen signaliserer ikke slutten på kjærligheten, men kanskje slutten på en viss type tvungen kjærlighet – og begynnelsen på en forbindelse der respekt, samtykke og gjensidighet ikke lenger er unntak, men grunnleggende prinsipper.