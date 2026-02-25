Denne transkjønnede utøveren er utfordrende, og er utelukket fra kvinnekonkurranser.

Den transkjønnede sprinteren Halba Diouf, som er utestengt fra kvinnekonkurranser, anker rettens avgjørelse. Hun fortsetter kampen mot det franske friidrettsforbundet (FFA), som ble frikjent for diskriminering i slutten av januar 2026.

Halba Diouf trosser sportslig utestengelse

Den 28. januar 2026 frikjente Paris' straffedomstol det franske friidrettsforbundet (FFA), som var blitt saksøkt for «diskriminering basert på kjønnsidentitet» og «psykisk trakassering» av Halba Diouf. Den 23 år gamle sprinteren, spesialist på 60 m og 200 m, har vært utestengt fra regionale og nasjonale kvinnekonkurranser siden 2023, begrenset til avdelingsnivå til tross for sine kvalifiseringsprestasjoner. Ifølge Le Monde fordømte advokaten hennes, Jean Boudot, en «rettferdighetsnektelse» og en «latterlig avgjørelse», og varslet en anke til Paris' lagmannsrett. Det franske friidrettsforbundet (FFA) bekreftet at de vil forsvare sin posisjon.

Konflikt mellom internasjonale regler og fransk lov

Det franske friidrettsforbundet (FFA) følger strengt World Athletics' regelverk, som «ekskluderer utøvere med et Y-kromosom fra kvinnekategorier for å bevare rettferdighet», med henvisning til «en mannlig pubertetsfordel». Halba Dioufs advokat påpeker en selvmotsigelse: de genetiske testene som kreves av verdensstyreorganet er forbudt i Frankrike, og World Athletics forbyr ikke eksplisitt nasjonale konkurranser. Halba Diouf, som har vært i overgangsalder siden 2021 med lave testosteronnivåer, aksepterer et vitenskapelig bevist ekskludering, men bestrider stereotypiene og fordommene.

En personlig og samfunnsmessig kamp

Halba Diouf, en strafferettsstudent, beskriver en reise full av hindringer: en anspent høring 17. desember 2025, ansett som «realistisk» av forsvaret, men «verre enn noensinne» av advokaten hennes. Hun var fraværende under dommen og uttrykker «enorm skuffelse», men holder ut, ikke som aktivist, men for ekte likestilling. Til dags dato (24. februar 2026) er det ikke rapportert om noen nye utviklinger i anken; saken fremhever spenningene mellom internasjonal idrett og fransk beskyttelse av transpersoners rettigheter.

Halba Diouf, født i Senegal og ankommet Frankrike som barn, dominerer avdelingsrankingen og sikter mot det franske innendørsmesterskapet i slutten av februar 2026, som hun håper å kunne konkurrere i til tross for at hun er utestengt. Saken hennes illustrerer en global debatt: World Athletics har strammet inn reglene sine siden 2023, og ekskluderer «postpubertale transkjønnede mannlige personer», mens andre idretter som svømming og sykling enten følger etter eller motsetter seg. Uten enstemmige vitenskapelige studier om gjenværende fordeler, kan rettslige skritt påvirke fransk og europeisk politikk for inkluderende idrett.