46 ans et mère de deux enfants, cette mannequin grecque est resplendissante

Qui a dit que l’âge freinait l’éclat d’une carrière dans la mode ? Certainement pas Vicky Kaya ! À 46 ans, cette personnalité polyvalente du monde de la mode et des médias grecs continue de briller aussi bien sur les podiums que sur les écrans. Avec une présence qui captive et une énergie communicative, elle prouve que le style n’a pas d’âge.

Une carrière de mannequin internationale

Repérée dans les rues d’Athènes à seulement 14 ans, Vicky Kaya a rapidement été propulsée dans le grand bain de la mode. À 18 ans, elle prend la décision audacieuse de s’installer à Paris. Pari gagnant ! Son talent et son charisme la conduisent à collaborer avec les plus grands noms de la mode. Chanel, Valentino, Christian Dior, Vivienne Westwood et Jean Paul Gaultier : la crème de la haute couture fait appel à elle.

Son parcours ne s’arrête pas à la capitale française. Vicky travaille à Milan, en Allemagne, à Londres, puis pose ses valises à New York, où sa carrière prend une dimension internationale. Les magazines prestigieux tels que Vogue, ELLE, Cosmopolitan et Marie Claire lui consacrent leurs couvertures, scellant son statut de star incontestée du mannequinat.

Une présence remarquée à la télévision

Après avoir conquis les podiums, Vicky Kaya s’attaque à un autre univers : celui de la télévision. En 2006, elle fait ses débuts à l’écran. Son charisme naturel et sa connaissance approfondie du monde de la mode en font la présentatrice idéale pour Greece’s Next Top Model, qu’elle anime de 2009 à 2011, puis à nouveau à partir de 2018.

Vicky prend également les commandes de Shopping Star, une émission de télé-réalité consacrée à la mode. Ses talents ne passent pas inaperçus au-delà des frontières grecques. En 2014, elle fait une apparition remarquée dans un épisode de la célèbre série américaine Modern Family. Rien que ça !

Une femme d’affaires accomplie

Parce que Vicky ne fait jamais les choses à moitié, elle se lance également dans l’entrepreneuriat. En 2011, elle fonde The Fashion Workshop, une école de mode basée à Athènes et certifiée par le ministère de l’Éducation grec. Son objectif ? Transmettre son expertise aux nouvelles générations de passionnés de mode.

En 2020, elle lance aussi Great for Women, une marque axée sur le bien-être féminin. Le premier produit ? Une multivitamine spécialement formulée pour « répondre aux besoins des femmes modernes ». Un projet qui reflète son engagement envers la santé et l’épanouissement des femmes.

Une vie personnelle épanouissante

Côté vie privée, Vicky Kaya est une femme comblée, selon ses dires. Après un premier mariage avec l’entrepreneur Nikos Krithariotis de 2010 à 2013, elle trouve l’amour avec Elias Krassas, qu’elle épouse en 2014. Le couple accueille une fille, Bianca-Alexandra, en 2015, puis un fils, Karolos-Elias, en 2018. Entre sa vie de famille et ses multiples activités professionnelles, Vicky jongle avec brio.

Une personnalité reconnue

Vicky Kaya n’est pas seulement une star de la mode, mais une figure incontournable des médias grecs. Son parcours inspirant et sa polyvalence lui valent une reconnaissance unanime. En 2007, elle remporte le prix de la Meilleure Nouvelle Venue aux Women of the Year Life & Style Awards pour sa performance dans la comédie musicale The Producers de Mel Brooks.

Avec une carrière qui s’étend sur plus de trois décennies, Vicky Kaya incarne à la perfection cette idée que la beauté et la réussite n’ont ni âge ni limite. Toujours radieuse et pleine d’énergie, elle montre qu’il est possible de réussir sur tous les fronts tout en restant fidèle à soi-même.

Avec plus de 520 000 abonnés sur Instagram, Vicky Kaya continue d’influencer et d’inspirer son public, tout en jonglant entre ses rôles de mère, de présentatrice et de femme d’affaires. En somme, une femme resplendissante, à l’intérieur comme à l’extérieur, qui continue de réinventer son destin avec style.