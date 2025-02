Donald et Melania Trump : découvrez la vérité sur leur rencontre

Mariés depuis 2005, Donald Trump et Melania attirent l’œil indiscret des caméras, qui captent souvent un amour distant et des signes de rejet. Le couple, qui n’étale pas vraiment ses sentiments en public, s’est formé il y a presque trente ans. L’ex-mannequin slovène revient sur les débuts de leur romance dans ses mémoires, humblement baptisées « Melania ». Mais cette version « glamourisée » de leur rencontre, entre faste, paillettes et bulles de champagne, est régulièrement remise en cause par des sources proches. L’actuel président de la République et Melania veulent entretenir cette image de couple « doré ».

La version officielle : un coup de foudre en 1998

L’histoire de la rencontre entre Donald et Melania Trump a souvent été présentée comme un conte de fées moderne : un homme d’affaires puissant tombant sous le charme d’une ravissante mannequin lors d’une soirée mondaine en 1998. Pourtant, dans ses mémoires, publiées en octobre dernier, en pleine campagne présidentielle, Mélania délivre d’autres détails croustillants sur cette soirée, qui a fait basculer son cœur. Selon le récit officiel, quelque peu édulcoré, le richissime homme d’affaires aurait croisé le regard de l’envoûtante Melania Knauss lors d’une soirée dans une boîte de nuit huppée de New York, au crépuscule de la Fashion Week.

Séduit par sa beauté, Donald Trump aurait immédiatement été attiré par elle. Le coup de foudre était immédiat. Pourtant, ce soir-là, il était déjà en bonne compagnie, accrochée au bras de l’entrepreneuse Celina Midelfart que Melania dépeint comme « une belle blonde ». Mais ça ne l’a pas empêché de faire des avances à cette muse tombée du ciel. Sa phrase d’approche ? « Bonjour. Je suis Donald Trump. Ravi de vous rencontrer », se remémore la Première Dame. Très entreprenant et armé d’une confiance inébranlable, Donald Trump a rapidement fait la cour à celle qui a écumé les couvertures de Magazine avant de rejoindre la Maison-Blanche.

« Il m’a posé des questions sur mon séjour à New York, sur ma maison slovène et sur mes voyages dans le monde. Ce fut un moment de connexion, une brève rencontre qui a laissé une impression durable », raconte-t-elle dans son ouvrage introspectif

Une relation complexe et non exclusive

Le magnat de l’immobilier, peu habitué à ce qu’on le laisse sur un refus, aurait insisté pour que Melania note son numéro. Le premier chapitre d’une longue histoire. Mais si cette rencontre se confond presque avec une comédie romantique, en réalité elle n’était pas toute « rose ». Il s’agissait en fait d’une idylle « interdite », une relation extraconjugale. Donald Trump n’était plus en couple avec l’actrice Marla Maples, mais sur le papier, il était encore marié. Il faut dire que Donald Trump a un nombre incalculable de conquêtes à son actif.

L’homme n’a pas chômé en amour. Il a même eu l’embarras du choix. Lorsque Melania a fait irruption dans le cœur du businessman, il entretenait des relations avec plusieurs femmes, notamment les mannequins Maureen Gallagher et Kara Young. Tenace, Melania a rapidement détourné les yeux de son actuel mari en sa direction, éliminant d’office ses rivales. Maureen Gallagher, interrogée sur cette période houleuse, a déclaré : « Vous savez, ce n’est pas non plus un ange. Elle a roulé sa bosse ». Cette remarque laisse entendre que Melania était prête à tout pour s’assurer une place auprès de Donald Trump.

La face cachée de leur rencontre

Dans ses mémoires Melania tire un portrait lisse et scintillant de sa rencontre avec Donald Trump. Elle est formelle : c’est lors de cette soirée cossue que les sentiments ont commencé à éclore. Une version que la journaliste Nina Burleigh, conteste entre les pages de son livre « Golden Handcuffs » (2018). Selon ses investigations, Melania et Donald n’étaient pas deux inconnus.

Ils se seraient en fait rencontrés dès 1996, soit deux ans avant cette fameuse soirée. À cette époque, Melania venait d’arriver aux États-Unis et aurait rapidement croisé la route de Trump. Le photographe Alé de Basseville se souvient que Melania lui avait confié être la petite amie de Donald Trump lors d’une séance photo en 1996. Cette information avait même poussé le photographe à tenter de vendre les clichés à un prix plus élevé, en raison de la notoriété de Donald Trump.

De plus, en 1996, Donald Trump était encore marié à Marla Maples, dont il ne divorcera qu’en 1999. Cette chronologie suggère donc que la relation entre Donald et Melania aurait débuté alors que Donald Trump était encore engagé ailleurs. Mais ça, Mélania a préféré le passer sous silence dans son récit autobiographique. Ça aurait certainement entaché l’image de ce couple, qui règne sur les États-Unis.

La version officielle de leur rencontre, souvent relayée par les médias, semble avoir été soigneusement élaborée pour présenter une image plus acceptable et romantique de leur relation. Dans ses mémoires, Melania dément d’ailleurs toutes les rumeurs qui peignent une « relation de convenance », née par intérêt stratégique.