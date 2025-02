Gabriela Rodríguez de Bukele, une Première dame aux multiples facettes

Gabriela Roberta Rodríguez de Bukele, née Rodríguez Perezalonso le 31 mars 1985 à San Salvador, est l’incarnation d’une Première dame moderne et engagée. Mariée au président Nayib Bukele depuis 2014, elle occupe le rôle de Première dame depuis le 1er juin 2019. Passionnée par plusieurs domaines, son parcours est une mosaïque d’expertise, d’engagement et d’initiatives. Avec une formation pluridisciplinaire, Gabriela se démarque par sa capacité à jongler entre politique, travail social et reconnaissance internationale.

Une formation pluridisciplinaire

Gabriela Rodríguez de Bukele ne se contente pas d’être l’épouse d’un président, elle possède une solide formation qui la qualifie pleinement pour ses diverses missions. Dotée d’un doctorat en psychologie prénatale, elle est la première personne au Salvador à détenir ce titre. Sa passion pour l’éducation précoce l’a conduite à fonder PrePare en octobre 2010, le premier centre d’enseignement prénatal du pays, dont elle assure la direction. Elle représente également la région auprès de l’Association for Prenatal and Perinatal Psychology and Health (APPPAH).

Parallèlement à sa carrière académique, Gabriela Rodríguez est une danseuse de ballet professionnelle, membre de la compagnie Fundación Ballet de El Salvador. Cette double compétence illustre sa capacité à allier rigueur intellectuelle et expression artistique.

Un engagement politique aux côtés de son époux

Avant d’accéder au rôle de Première dame, Gabriela Rodríguez a activement participé à la vie politique salvadorienne. Pendant le mandat de maire de San Salvador de son mari Nayib Bukele (2015-2018), elle a occupé bénévolement le poste de Secrétaire municipale pour les Femmes. Dans cette fonction, elle a contribué à la création du premier Secrétariat de la Culture de la mairie, du groupe de ballet de San Salvador et du Secrétariat pour les Femmes.

Après l’expulsion de Nayib Bukele du FMLN (Front Farabundo Martí de libération nationale) en octobre 2017 et la création du parti Nuevas Ideas, Gabriela Rodríguez a fondé et dirigé le programme Bienestar Social en 2018. Son implication s’est poursuivie lors de la campagne présidentielle de 2019, où elle a participé à la sélection des membres du cabinet, particulièrement dans les domaines sociaux, de la santé et de l’éducation.

Des initiatives en faveur de l’enfance et de la nutrition

En tant que Première dame, Gabriela Rodríguez a lancé plusieurs projets majeurs. Elle a dirigé une consultation nationale sur la mise en œuvre de la Politique nationale « Grandir ensemble » en 2020-2021. Cette initiative a abouti à l’approbation de la loi « Grandir ensemble » pour la protection intégrale de la petite enfance, de l’enfance et de l’adolescence, entrée en vigueur le 1er décembre 2022.

Son engagement s’est également traduit par la création et l’implémentation de la loi « Nacer con Cariño », qui définit les soins que le personnel de santé doit fournir à la mère et à l’enfant avant, pendant et après l’accouchement. Grâce à son travail sur l’allaitement maternel et la sécurité alimentaire, le Salvador a été désigné comme l’un des deux pays gardiens des salles d’allaitement du siège des Nations Unies à New York.

Une reconnaissance internationale

Les efforts de Gabriela Rodríguez ont été salués au niveau international. En 2022, elle a reçu le Prix Mondial d’Enfances dans la catégorie Politique et Société, décerné par l’Organisation Mondiale d’Éducation, Stimulation et Développement Enfantin. La même année, elle s’est vue attribuer le Prix mondial de la science Eureka par le Conseil mondial des universitaires et chercheurs universitaires de Colombie, en reconnaissance de sa carrière universitaire, humaine et gouvernementale sur les questions liées à la petite enfance.

Gabriela Rodríguez de Bukele incarne une Première dame moderne, alliant expertise académique, engagement politique et initiatives sociales. Son action en faveur de l’enfance et de la nutrition a marqué son mandat, lui valant une reconnaissance internationale, tout en suscitant des débats sur son rôle au sein du gouvernement salvadorien.