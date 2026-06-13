Star du basketball, elle partage un aperçu de son entraînement et de ses looks colorés

Sophie Cunningham fait partie des visages les plus suivis de la WNBA. Cette saison, la basketteuse américaine, qui évolue avec l’équipe d’Indiana Fever, multiplie les apparitions médiatiques aussi bien sur les parquets qu’en dehors. Et son dernier shoot pour Adidas – entièrement décliné dans un dégradé de violets – vient confirmer son rôle de référente mode au cœur du sport féminin.

Un total look violet signé Adidas

Pour cette collaboration avec la marque allemande, Sophie Cunningham a opté pour un total look entièrement coordonné. Au programme : un legging long violet à coupe ajustée, un haut court de la même teinte qui laisse apparaître la taille, et une veste à manches longues légèrement plus claire dans les mêmes nuances. Une harmonie chromatique qui transforme la silhouette en véritable proposition mode malgré la dimension sportive de la séance.

Le détail qui rend le shoot particulièrement marquant, c’est sans doute la cohérence du choix : le violet, couleur rarement portée en bloc total, fonctionne ici parfaitement. Sur les podiums printemps-été 2026, plusieurs maisons ont d’ailleurs popularisé cette nuance, preuve que la basketteuse Sophie Cunningham a su capter l’air du temps avec précision.

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Force et style : la signature de Sophie Cunningham

Côté mise en scène, Sophie Cunningham a misé sur une approche directe. Cheveux longs détachés, maquillage minimal, regard franc : tous les codes du sport-mode sont convoqués sans artifice. Sur certaines images, la basketteuse tient même une paire d’haltères, façon de rappeler que derrière la silhouette stylisée, il y a une vraie athlète professionnelle. Une attitude qui colle parfaitement à l’image qu’elle cultive depuis ses débuts en WNBA.

Connue pour son caractère combatif et son humour franc sur les réseaux sociaux, Sophie Cunningham n’hésite pas à mêler les contenus de match, les vidéos d’entraînement et les apparitions plus mode. Une stratégie d’image qui lui a permis de fédérer une communauté importante au-delà du seul public du basket-ball.

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Quand le sport féminin devient terrain mode

Cette collaboration avec Adidas n’est, en réalité, qu’une étape parmi d’autres dans une tendance plus large. Depuis plusieurs saisons, les athlètes féminines investissent massivement le terrain de la mode et des partenariats commerciaux. À l’image d’Angel Reese, Ilona Maher ou JuJu Watkins, les sportives ne sont plus seulement des compétitrices : elles sont devenues des figures de style à part entière.

Une évolution salutaire qui, en filigrane, redéfinit aussi le rapport entre performance physique et expression personnelle. Loin de l’opposition traditionnelle entre « femme sportive » et « être une femme », ces nouvelles figures incarnent une troisième voie – celle d’une force affirmée, sans concession, mais sans renoncement non plus à l’esthétique.

Avec ce shoot violet signé Adidas, Sophie Cunningham livre ainsi une démonstration qui dépasse la simple collaboration commerciale. Elle confirme son influence croissante dans le paysage du sport féminin – où la performance et le style se conjuguent désormais sans tension. Une dynamique qui devrait, sans aucun doute, continuer de s’imposer dans les saisons à venir.