Search here...

Oto jak utrzymać szyję w cieple… nie niszcząc fryzury

Fryzjerstwo
Émilie Laurent
cou chaud coiffure intacte
@angelinaplsh/Instagram

Aby utrzymać chłód pod płaszczem, komin to niezbędny dodatek. Jednak Twoja fryzura nie ma szans w starciu z przytulnymi szalikami, wełnianymi golfami i satynowymi szalami. Zrzucając zimowe warstwy, Twoje włosy cierpią z powodu ubocznych szkód. Ale nie musisz rezygnować z wygody ani stylu. Możesz zachować ciepło i cieszyć się piękną fryzurą, przestrzegając tych prostych zasad.

Sekret profesjonalistów: wybieraj materiały „przyjazne dla włosów”

W tak chłodne dni szalik to mile widziany dodatek do każdej stylizacji. Chroni przed podmuchami wiatru, amortyzuje poranny chłód i otula szyję miękkością. Dzięki niemu niemal zapominamy o niskich temperaturach. Jednak pomimo wielu zalet, ten miękki dodatek, zapewniający ciepło i komfort, może czasem okazać się wadą naszego wyglądu. Szalik jest przyczyną największego zimowego problemu z włosami. Po jego zdjęciu włosy elektryzują się i razi każdego, kto ich dotknie.

Szalik ładnie osłania szyję, ale kompletnie psuje nam fryzurę. Sądząc po naszym wyglądzie, można by pomyśleć, że walczyliśmy z niedźwiedziem grizzly na szlaku albo że sprostaliśmy zamieci. Jednak nie ma mowy, żebyśmy wyszli na zewnątrz w ten mróz z odsłoniętą szyją. Możecie tego nie wiedzieć, ale szalik nie służy tylko do estetyki. Chroni przed nieprzyjemnymi przeziębieniami, tworząc punkt ciepła w szczególnie wrażliwym miejscu ciała.

Problem? Szorstkie tkaniny, takie jak surowa wełna czy akryl, powodują tarcie, które generuje elektryczność statyczną, łamanie i natychmiastowe spłaszczanie. Aby zapewnić ciepło szyi, nie niszcząc jednocześnie wszystkich Twoich ciężko ułożonych fryzur, wybieraj szaliki wykonane z materiałów przyjaznych dla włosów. Zapomnij o tanich szalikach z pchlego targu; wybierz bardziej luksusowe wersje z kaszmiru, wełny merynosów lub puchu. Kolejną elegancką i praktyczną alternatywą jest szal satynowy .

Odpinane kołnierzyki: duński trik, który pozwala zachować objętość i styl

Aby połączyć praktyczność ze stylem i chronić szyję bez rujnowania fryzury, zamień gruby szalik na odpinany kołnierz. Te imitacje kołnierzy, które dają iluzję noszenia bluzki pod spodem, są wszechobecne w skandynawskiej modzie. Krótko mówiąc: to ulepszone ocieplacze na szyję.

Niezależnie od tego, czy są wykonane z polaru, wełny, dzianiny czy innego materiału, gładkie, wzorzyste czy zapinane na zamek, zapewniają tyle samo ciepła, co puszysty szalik, ale z dodatkową zaletą w postaci większej ilości miejsca na włosy. Łatwo wsuwają się pod płaszcze, skutecznie ogrzewając kark i górną część tułowia, nie dotykając włosów. Być może są najlepszą innowacją ostatnich lat, jeśli chodzi o niszczenie włosów. I w przeciwieństwie do szalików, których stylizacji i wiązania nie zawsze można się nauczyć, odpinane kołnierze to wszystko, czego potrzeba, aby urozmaicić stylizację.

Zobacz ten post na Instagramie

Post udostępniony przez Domiziana (@domisferra)

Strategiczne fryzury, które nie spłaszczają włosów

To z pewnością najbardziej oczywista wskazówka, jak utrzymać ciepło szyi bez niszczenia włosów: stylizuj je świadomie. Zamiast powtarzać ten sam błąd każdego ranka i zostawiać rozpuszczone włosy, stylizuj je inteligentnie, tak aby ledwo dotykały szalika.

Do najskuteczniejszych fryzur należą:

  • Wysoki półogon, który utrzymuje górną część czaszki w całości.
  • Niski, luźny kok, umieszczony tuż nad sierścią.
  • Warkocz z boku, odsunięty od karku, ultrakobiecy.
  • „Klips do pazurów” (klips do kraba), który stał się niepowstrzymaną bronią przeciwko przebiciu.

Te fryzury nie mają na celu „ukrycia uszkodzeń”: wręcz przeciwnie, pomagają utrzymać kształt, loki i teksturę włosów aż do wieczora. To pokazuje, że czasami wystarczy podejść do problemu z innej perspektywy, aby go rozwiązać.

Ostatnia wskazówka: zastosuj barierę ochronną

„Lepiej zapobiegać niż leczyć” – to powiedzenie jest podwójnie istotne w kontekście pielęgnacji włosów. Aby fryzura zachowała nienaruszoną formę po kilku ciasnych owinięciach chustą, przygotuj włosy wcześniej. Pielęgnacja włosów to długoterminowe zobowiązanie, wręcz forma sztuki.

Fryzjerzy mają jeszcze jedną, o której mało kto wie: stwórz na całej długości włosów barierę antypoślizgową, zanim wystawisz je na działanie zimna. Wystarczy kilka kropli lekkiego olejku lub sprayu ochronnego, aby pokryć włosy i zapobiec zaczepianiu się włókien tkaniny.

Utrzymanie ciepła w szyi bez rujnowania fryzury to nie marzenie ani przywilej. Dzięki kilku rozsądnym wyborom, odpowiednim materiałom, dodatkom i technikom, możesz przetrwać zimę w komfortowym cieple i nienagannej stylizacji. Co więcej, ten szalik, który zarówno kochamy, jak i nienawidzimy, może nawet zakryć włosy. Fashionistki noszą go jako nakrycie głowy, co czyni go uniwersalnym dodatkiem.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość płci, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
Article précédent
Halo Hair: nowy kolor włosów wprowadzony przez Rosalíę, który już wzbudza poruszenie wśród fryzjerów

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Halo Hair: nowy kolor włosów wprowadzony przez Rosalíę, który już wzbudza poruszenie wśród fryzjerów

Blond aureola wyryta w brązowych włosach: to najnowszy krzyk mody. Ta nietypowa kolorystyka, dająca iluzję tatuażu na włosach,...

Sekret, dzięki któremu nigdy więcej nie wrócisz do domu z rozczochranymi włosami po jeździe na rowerze

Kaski, niezbędne akcesoria podczas podróży motocyklowych, mogą być bardzo szkodliwe dla włosów. Po dotarciu na miejsce, zostajesz w...

© 2025 The Body Optimist