Ten błąd pod prysznicem może zaszkodzić Twojej skórze

Porady i wskazówki
Léa Michel
Gorący prysznic może wydawać się kojący, ale to również nawyk, który może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie skóry. Najnowsze badania naukowe pokazują, że długotrwała ekspozycja na wodę, zwłaszcza gorącą, uszkadza barierę ochronną skóry, co może prowadzić do jej wysuszenia, podrażnień i innych problemów skórnych.

Wpływ gorącej wody na skórę

Podczas kąpieli w bardzo gorącej wodzie, ciepło usuwa naturalny film hydrolipidowy skóry, czyli sebum, które chroni i nawilża naskórek. W rezultacie skóra staje się bardziej sucha, mniej elastyczna i bardziej podatna na działanie czynników zewnętrznych. Ciepło rozszerza również naczynia krwionośne, co może prowadzić do zaczerwienienia i stanu zapalnego, czasami utrzymującego się po wielokrotnych prysznicach o wysokiej temperaturze.

Co więcej, gorąca woda zaburza pH skóry, zmniejszając jej kwasowość, co osłabia jej naturalną zdolność do zwalczania bakterii i innych patogenów. To podrażnienie może prowadzić do zaczerwienienia, swędzenia i zaostrzenia niektórych schorzeń, takich jak łuszczyca czy egzema.

Badania naukowe dotyczące wpływu temperatury wody

Badanie przeprowadzone na 50 ochotnikach wykazało, że ekspozycja na gorącą wodę znacząco zwiększa przeznaskórkową utratę wody (TEWL), kluczowy wskaźnik zdrowia bariery skórnej, a także pH skóry i podrażnienia. Dla porównania, zimna woda również powoduje zmiany, ale w mniejszym stopniu. Wyniki te podkreślają znaczenie używania letniej lub zimnej wody w celu ograniczenia uszkodzeń, zwłaszcza podczas częstego mycia, takiego jak zalecane od czasu pandemii w celu higieny rąk.

Wskazówki, jak dbać o skórę pod prysznicem

Aby chronić skórę, ogranicz temperaturę wody do około 37-39°C i unikaj zbyt długich pryszniców. Używaj delikatnych, bezzapachowych produktów i pamiętaj o nawilżeniu skóry bezpośrednio po prysznicu, aby odbudować jej barierę lipidową.

Te proste czynności mogą zapobiec wysuszeniu, kruchości skóry i stanom zapalnym, a jednocześnie zachować jej miękkość i zdrowie, nawet przy zachowaniu zwiększonej higieny.

Podsumowując, wybieraj letnią, a nie gorącą wodę pod prysznicem, aby lepiej chronić skórę i uniknąć dyskomfortu związanego z suchością i podrażnieniem.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
