Przechowywanie jajek w lodówce: zły pomysł?

Można by pomyśleć, że lodówka to najbezpieczniejsze miejsce dla jajek. Jednak we Francji ten głęboko zakorzeniony nawyk może być wręcz szkodliwy. To, jak przechowujesz jajka, wcale nie jest drobiazgiem – to, jak je przechowujesz, wpływa na ich bezpieczeństwo i świeżość.

Dlaczego lodówka nie zawsze jest twoim przyjacielem

W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, jajka sprzedawane we Francji nie są myte przed umieszczeniem na półkach sklepowych. Ich naturalna skórka, czyli cienka warstwa ochronna, pozostaje nienaruszona i stanowi barierę przed bakteriami, zwłaszcza salmonellą. Umieszczenie jaj w lodówce, a następnie wyjęcie ich do gotowania, powoduje skraplanie się pary wodnej na skorupce. Ta wilgoć osłabia skórkę i, paradoksalnie, zwiększa ryzyko zanieczyszczenia.

Eksperci zalecają zatem przechowywanie jaj w stabilnej temperaturze pokojowej, między 13 a 18°C, i przestrzeganie maksymalnego okresu przechowywania wynoszącego 28 dni od daty zniesienia. Jajko prawidłowo przechowywane w temperaturze pokojowej zachowuje świeżość i bezpieczeństwo, bez konieczności przechowywania w lodówce.

Złote zasady optymalnej konserwacji

W temperaturze pokojowej: to idealna temperatura dla jajek francuskich. Przechowuj je zaostrzonym końcem w dół, w oryginalnym opakowaniu, z dala od światła i silnych zapachów, takich jak ser czy cebula.

W razie potrzeby przechowuj w lodówce: tylko jeśli kupiłeś jajka schłodzone i zachowano ciągłość łańcucha chłodniczego. Zawsze umieszczaj je w środkowej części lodówki, nigdy na drzwiach, w oryginalnym opakowaniu i unikaj wyjmowania ich przed użyciem, aby ograniczyć kondensację.

Kartonowe pudełko na chłodnym blacie to często najlepsze rozwiązanie. W ten sposób możesz dłużej cieszyć się jajkami, bez zbędnego manipulowania nimi i dodatkowego ryzyka. Stosując takie podejście, zachowujesz zarówno ich jakość, jak i wartości odżywcze.

Inne wskazówki: nigdy nie myj jajek, wyrzucaj te z pękniętą skorupką i gotuj je dokładnie, jeśli są potrzebne osobom na nie wrażliwym, takim jak dzieci, kobiety w ciąży i osoby z obniżoną odpornością.

Co mówią władze

EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) przypomina konsumentom, że przechowywanie jaj dłużej niż trzy tygodnie, nawet w lodówce, może zwiększyć ryzyko wystąpienia salmonelli. We Francji ANSES (Francuska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności, Środowiska i Zdrowia w Pracy) zaleca zatem przechowywanie jaj w temperaturze pokojowej i sprawdzanie daty ważności. Chłodzenie nadal jest przydatne w przypadku mytych jaj amerykańskich, ale w przypadku nieobrobionych jaj europejskich utrzymanie stałej temperatury jest najlepszym rozwiązaniem dla zachowania ich świeżości i bezpieczeństwa.

A co jeśli w ogóle nie potrzebowałbyś jajek?

Nie musisz jeść jajek. Gotowanie bez jajek i mleka jest jak najbardziej możliwe, a większość klasycznych przepisów można przygotować w 100% w oparciu o rośliny. Oto kilka prostych wskazówek:

Ubite białko jaja można zastąpić ubitym sokiem z ciecierzycy.

Skrobia kukurydziana, skrobia ziemniaczana, tapioka lub mąka z maranty po zwilżeniu przybierają galaretowatą konsystencję podobną do jajka i działają jako spoiwo.

Nasiona lnu, czyli nasiona chia, wytwarzają śluz w kontakcie z wodą i mogą zastąpić jajka w terrinie, daniach wytrawnych, a nawet muffinkach.

Kompoty owocowe, takie jak przeciery jabłkowe lub warzywne (z dyni, dyni zwyczajnej, marchewki, cukinii) zastępują jajka, aby dodać wilgoci i lekkości słodkim wypiekom lub zagęścić wytrawne ciasta.

Agar-agar doskonale nadaje się do terriny, kremów, panna cotty i flanów.

Jeśli przepis wymaga użycia dużej ilości jajek, sprawdzi się tofu jedwabiste lub jogurt sojowy.

Aby przywrócić smak jajek ugotowanych na twardo, wystarczy kilka szczypt czarnej soli.

Niezależnie od tego, czy chodzi o zachowanie najlepszych warunków przechowywania jajek, czy gotowanie bez nich, zachowujesz kontrolę nad swoją dietą i możesz przygotowywać pyszne i bezpieczne dania, ciesząc się przy tym pełną swobodą.