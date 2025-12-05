Search here...

Te 3 zupy można ugotować w mniej niż 30 minut

Przepisy
Fabienne Ba.
Peter Benedetti/Pexels

W chłodniejsze dni nie ma nic lepszego niż miska parującej zupy, która rozgrzeje Cię. A co, gdybyś mógł przygotować pożywny posiłek w mniej niż 30 minut? Oto 3 proste, pyszne przepisy idealne na zimę.

Kremowa zupa z marchewki i mleka kokosowego

Wyobraź sobie gładką, lekko słodkawą zupę, która rozgrzewa od pierwszej łyżki. Aby ją przygotować, obierz i pokrój w kostkę 500 g marchewki i 250 g batatów.

  • W dużym rondlu podsmaż posiekaną cebulę z łyżką oliwy z oliwek, aż stanie się przezroczysta i lekko złota.
  • Następnie dodaj warzywa i wlej 300 ml mleka kokosowego oraz 300 ml bulionu warzywnego.
  • Dodaj odrobinę curry, odrobinę soli i pieprzu i gotuj na wolnym ogniu przez 25 minut.
  • Gdy warzywa zmiękną, wystarczy zmiksować je w blenderze, a zupa będzie idealnie gładka. Dla dodania smaku, posyp świeżą kolendrą i podziwiaj piękny pomarańczowy kolor, który rozświetli Twój talerz.

Ta kremowa zupa idealnie nadaje się na lekką kolację lub jako dodatek do tostów. Jest gładka, rozgrzewająca i tak pocieszająca, że niemal zapomnisz o zimnie na zewnątrz.

Szybka zupa grzybowa

Jeśli lubisz bardziej ziemiste, bogatsze smaki, zupa grzybowa to pozycja obowiązkowa. Zacznij od pokrojenia 500 g pieczarek, cebuli, szalotki i ząbka czosnku.

  • Podsmaż wszystko na patelni z łyżką oliwy z oliwek na średnim ogniu. Aromat uwalniany podczas gotowania to już nieodparta zapowiedź tego, co Cię czeka.
  • Następnie dolać 1 litr bulionu warzywnego i gotować przez 20-25 minut.
  • Aby uzyskać kremową konsystencję, zmiksuj wszystkie składniki razem i dodaj 15 cl jasnej śmietanki.
  • Wystarczy posypać wierzch kilkoma posiekanymi listkami pietruszki, a zupa stanie się prawdziwą rozkoszą, gotową do spożycia.

Ten przepis jest idealny, gdy masz ochotę na proste danie z charakterem. Jego bogaty smak i aksamitna konsystencja sprawiają, że każda łyżka to chwila rozkoszy, bez konieczności spędzania godzin w kuchni.

Zupa z dyni piżmowej i czerwonej soczewicy

Jeśli szukasz zupy łączącej słodycz i bogactwo smaku, dynia piżmowa będzie doskonałym wyborem. Pokrój dynię w kostkę, drobno posiekaj czerwoną cebulę i dwa ząbki czosnku.

  • Podsmaż wszystko w dużym rondlu z odrobiną imbiru, aby uzyskać lekko pikantny i ciepły smak.
  • Zalej bulionem warzywnym, tak aby go przykryć i gotuj przez 10 minut.
  • Następnie dodaj 200 g czerwonej soczewicy i gotuj przez 15 minut, po czym zmiksuj.
  • Dopraw solą i pieprzem i podawaj na gorąco. Złoty kolor i lekko gęsta konsystencja sprawiają, że zupa jest niezwykle apetyczna.

Czerwona soczewica dodaje sycącego akcentu, idealnego na kolację, a dynia dosłownie rozpływa się w ustach. Ta zupa to prawdziwe zaproszenie do zawinięcia się pod koc i dobrą książkę, delektując się miską pełną kojących smaków.

Trzy zupy, trzy proste przyjemności

Te trzy przepisy pokazują, jak łatwo przygotować pyszny i szybki posiłek, nawet gdy zimą trzęsiesz się z zimna. Niezależnie od tego, czy wolisz lekko słodkie zupy, ziemiste smaki, czy bogate, rozgrzewające połączenia, te zupy zapewnią Ci natychmiastową satysfakcję. Idealnie urozmaicą Twoje posiłki w ciągu tygodnia i zamienią zwykłą kolację w ciepłe i zachęcające doznanie.

Wybierając proste składniki i bawiąc się przyprawami oraz teksturami, można stworzyć zupy, które rozgrzeją zarówno ciało, jak i duszę. A co najlepsze? Nie musisz być szefem kuchni z gwiazdką Michelin, aby osiągnąć niesamowite rezultaty. Kilka szybkich kroków, rondel, blender i voilà – masz pyszne dania, które wywołują uśmiech i zaspokajają głód.

Nie wahaj się więc dłużej: wyjmij garnki i patelnie i daj się ponieść kolorom, aromatom i teksturom. Te zupy obiecują udane posiłki w rekordowo krótkim czasie i przypomną Ci, jak proste, przyjemne i pyszne może być gotowanie, nawet w najzimniejsze zimowe wieczory.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Nazywam się Fabienne i piszę dla strony internetowej The Body Optimist. Pasjonuje mnie siła kobiet na świecie i ich zdolność do zmiany go. Wierzę, że kobiety mają wyjątkowy i ważny głos do zaoferowania i czuję się zmotywowana do działania na rzecz równości. Dokładam wszelkich starań, aby wspierać inicjatywy, które zachęcają kobiety do zabierania głosu i bycia wysłuchanymi.
Article précédent
La scarpaccia de courgette façon Alain Ducasse, le plat d’été qui met tout le monde d’accord

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

© 2025 The Body Optimist