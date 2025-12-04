Search here...

Ta piosenkarka nie istnieje… a jest już warta 3 miliony dolarów

Kultura
Tatiana Richard
@xavia_monet/Instagram

Nowa „gwiazda” wstrząsa branżą muzyczną, nie stawiając stopy na scenie: Xania Monet, twór stworzony przez sztuczną inteligencję, notuje miliony odtworzeń i zajmuje pierwsze miejsce na listach przebojów Billboardu. Napędzana soulowymi utworami R&B stworzonymi przez sztuczną inteligencję do tekstów autorstwa pochodzącej z Missisipi artystki Teliszy Jones, Xania Monet podpisała kontrakt szacowany na 3 miliony dolarów.

Kim jest Xania Monet?

Xania Monet jest przedstawiona jako sztuczna inteligencja, wokalna „istota” zaprojektowana do śpiewania inspirowanego gospel R&B z zaskakująco ludzkim akcentem. Teksty piosenek napisała Telisha Jones, która za pomocą generatora muzycznego (Suno) przekształca podpowiedzi i teksty w wyprodukowane utwory, które następnie są dystrybuowane na różnych platformach.

Od strumieni do rankingów

Wirtualna artystka Xania Monet zgromadziła już dziesiątki milionów odtworzeń i znalazła się nawet na kilku listach przebojów Billboardu, zwłaszcza Adult R&B Airplay i R&B Songs, co jest udokumentowanym pierwszym tego typu osiągnięciem w przypadku „artysty” opartego na sztucznej inteligencji. Kilka wydanych w krótkich odstępach czasu utworów (album, EP i cała masa singli) szybko zyskało popularność dzięki algorytmom.

Umowa na 3 miliony… i kontrowersje

Sukces ten doprowadził do zawarcia umowy o wartości 3 milionów dolarów z partnerem branżowym, co wywołało ostrą reakcję artystów, którzy potępili zacieranie się granic między syntetycznymi głosami a pracą człowieka. Pomimo krytyki, zespół Xanii Monet broni „narzędzia kreatywnego, które nie ma zastąpić muzyków”, a jednocześnie korzysta z „bardziej produktywnego i skalowalnego modelu”.

Branża na rozdrożu

Rozdarta między ciekawością opinii publicznej a ostrożnością wytwórni płytowych, Xania Monet stanowi punkt zwrotny: liczba widzów potwierdza zapotrzebowanie na „głosy” wspomagane sztuczną inteligencją, podczas gdy prawnicy i właściciele praw kwestionują użyteczność, wynagrodzenie i ryzyko związane z kopiowaniem stylu. Nadchodzące miesiące pokażą, czy ci syntetyczni artyści pozostaną wyjątkami… czy staną się normą.

Ostatecznie Xania Monet doskonale ilustruje napięcie między innowacją technologiczną a tradycyjną twórczością artystyczną. Choć fascynuje realizmem i błyskawicznym wzrostem sławy, jednocześnie stawia bezprecedensowe pytania o autentyczność, wartość ludzkiej pracy i przyszłość przemysłu muzycznego. Niezależnie od tego, czy podziwiamy, czy krytykujemy, jedno jest pewne: muzyka już nigdy nie będzie taka sama.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Jako pisarka zgłębiam piękno, modę i psychologię z wrażliwością i ciekawością. Lubię rozumieć emocje, których doświadczamy, i oddawać głos tym, którzy pomagają nam lepiej zrozumieć siebie. W moich artykułach staram się zacierać granice między wiedzą naukową a naszymi codziennymi doświadczeniami.
Article précédent
Myślałeś, że „Stranger Things” to fikcja? Oto prawdziwa historia.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Myślałeś, że „Stranger Things” to fikcja? Oto prawdziwa historia.

„Stranger Things” powróci na nasze ekrany 27 listopada z finałowym sezonem. Ten serial, który pobił rekordy oglądalności i...

© 2025 The Body Optimist