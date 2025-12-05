Search here...

Bezstresowe Święta Bożego Narodzenia: Porada mamy, jak udekorować choinkę w zaledwie 5 minut

Dekoracja
Émilie Laurent
décorer sapin rapidement
Gdy dzieci otwierają pierwsze okienka w swoich kalendarzach adwentowych, rodzice wyciągają ze strychu wszystkie świąteczne pudełka. O ile ubieranie choinki to dla wielu rodzinna tradycja, dla matek to po prostu kolejne zadanie w ich i tak już napiętym grafiku. Na szczęście pewna szkocka mama znalazła niezawodny sposób na udekorowanie choinki w kilka minut. To oszczędzi wam mnóstwo kłopotów.

Choinka udekorowana w mgnieniu oka: spełnienie marzeń!

Domy znów są ozdobione błyszczącymi ozdobami i błyszczącymi bombkami. Choć grudzień dopiero się zaczął, dzieci już nie mogą się doczekać, by poczuć świąteczną atmosferę: kolacji z dziadkiem do orzechów, odrabiania lekcji w blasku wielobarwnych girland i oglądania w kółko filmu „Kevin sam w domu” . Tyle że przekształcenie domu w magiczną przystań to ciężka praca. A rodzice nie mają do dyspozycji elfów, które mogłyby im w tym pomóc.

Choć dekorowanie choinki to nieodłączny, coroczny rytuał, zapracowane mamy mogą go uprościć. Jak? Dzięki pomysłowej i praktycznej wskazówce, którą podzieliła się Gillian Cowie . Ta szkocka matka nie planuje opatentować swojego odkrycia, ale jest na tyle uprzejma, że dzieli się nim z nami.

Jeszcze kilka lat temu wspinała się po drabinie, żeby wieszać czerwone bombki, lśniące renifery i latających Mikołajów wśród gałęzi. Poświęcała dwie godziny swojego cennego czasu na dekorowanie choinki. Z natury perfekcjonistka, była w tej sztuce niesamowicie skrupulatna. Oczywiście, rzeczywistość jest daleka od tego, co obiecują te przesłodzone świąteczne filmy. Matki ledwo mają czas, żeby obciąć paznokcie i umyć zęby, więc jak mogłyby znaleźć chwilę na upiększenie choinki? Nie ma magicznych formuł, tylko zdrowy rozsądek.

Odkładanie udekorowanej choinki: trik, który działa

Sekretna broń szkockiej mamy? Udekorować choinkę raz, a potem zostawić ją w idealnym stanie do następnego roku. Innymi słowy, zamiast mozolnie zdejmować wszystkie bombki po kolei i mocować się z lampkami, przechowuje choinkę w pełni udekorowaną. Dzięki temu jest już lśniąca i gotowa na przyszły rok. Aby uniknąć uszkodzenia ozdób lub nadmiernego zniszczenia choinki, po prostu owija ją folią spożywczą. Następnie zostawia ją w kącie garażu.

Wbrew pozorom, jej syn z wielką przyjemnością rozpakowuje tego króla lasu, obraz czystej elegancji. To dobra rozgrzewka przed Wigilią i długo wyczekiwanym otwieraniem prezentów. Mama postawiła na ponadczasowe dekoracje, dodając co roku kilka nowych akcentów, zgodnie z aktualnymi gustami i trendami. W tym roku z pewnością uzupełni swoją lśniącą wystawę ręcznie robionymi bombkami, szklanymi ozdobami lub małymi figurkami w odcieniach brązu.

Złote zasady zachowania magii pomimo wszystko

Dla dzieci dekorowanie choinki to ważna i ważna tradycja. To podejście może wydawać się trochę karą. Można jednak stworzyć inne rytuały choinkowe, które zachwycą nawet najmłodsze dzieci. W mediach społecznościowych rodzice znaleźli niesamowite rozwiązanie: wieczorem podlewają szyszki, a następnego ranka, gdy dzieci jeszcze śpią, ubierają choinkę. Kiedy maluchy się budzą, ich oczy rozświetlają się na widok lśniącej choinki.

Możesz też pozwolić dzieciom powiesić ostatni element: błyszczącą gwiazdę, która spełni wszystkie życzenia. A może zorganizować warsztaty kreatywne , aby każdy członek rodziny mógł wnieść swój wkład i zostać przedstawiony na tej głównej dekoracji? Możesz też wymyślić historie jak z bajek i powiedzieć, że Święty Mikołaj pomógł ci w montażu. Krótko mówiąc, kluczem jest zaufanie swojej wyobraźni.

Schowanie udekorowanej choinki oszczędza czas i jest świetną strategią oszczędzania pieniędzy. Nie kusi cię kupowanie wszystkiego, co wpadnie ci w oko, i jesteś bardziej powściągliwy w sklepach.

Jako mistrzyni słowa, żongluję środkami stylistycznymi i codziennie doskonalę sztukę feministycznych puent. W moich artykułach mój lekko romantyczny styl pisania oferuje Wam naprawdę urzekające niespodzianki. Rozkoszuję się rozwikływaniem złożonych problemów, niczym współczesny Sherlock Holmes. Mniejszości płciowe, równość płci, różnorodność ciała… Jako dziennikarka na krawędzi, rzucam się na głęboką wodę tematów, które rozpalają debatę. Jako pracoholik, moja klawiatura jest często wystawiana na próbę.
