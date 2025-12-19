Zimno polarne: ta „bomba pogodowa” uderza w Europę

Burza Emilia uderzyła w nocy z 15 na 16 grudnia 2025 roku, początkowo uderzając w południową Francję. W zależności od regionu, jej skutki będą się utrzymywać do początku przyszłego tygodnia, między 22 a 23 grudnia. Ten układ niskiego ciśnienia, określany przez ekspertów mianem „bomby pogodowej” , charakteryzuje się intensywnym zimnem i gwałtownymi wiatrami. Z nagłym spadkiem ciśnienia o 47 hPa w ciągu 24 godzin, to rzadkie zjawisko zwiastuje ekstremalne warunki zimowe.

Czym jest „bomba pogodowa”?

Termin ten odnosi się do szybko pogłębiającego się układu niskiego ciśnienia: co najmniej 24 hPa w ciągu 24 godzin. W tym przypadku sztorm Emilia podwoił tę intensywność, spadając o 47 hPa (z 996 do 949 hPa). W rezultacie antycyklon skandynawski napływa powietrze polarne, powodując porywy wiatru dochodzące do 150 km/h na północnych wybrzeżach Europy, śnieżyce i fale zbójeckie na Morzu Północnym.

Oczekiwane skutki dla kontynentu

Wielka Brytania i Skandynawia: porywy wiatru o prędkości 130–150 km/h, intensywne opady śniegu, zablokowane drogi.

Benelux i Niemcy: fala zimna na Syberii (możliwe -10°C), marznący deszcz.

Francja: choć południe kraju było dotknięte burzami od 15 grudnia, Bretania i kanał La Manche zmagają się obecnie z wiatrem o prędkości od 80 do 90 km/h i intensywnymi opadami deszczu, mimo że na razie nie ogłoszono pomarańczowego alertu.

Środki ostrożności dla Francji i Europy

Unikaj odsłoniętych brzegów i zabezpiecz zewnętrzną część terenu (zamknij okiennice, wnieś przedmioty do środka).

Można spodziewać się opadów śniegu i lodu.

Śledź prognozy pogody i ogranicz podróże.

Météo-France podkreśla, że jest to „klasyczna”, ale silniejsza burza, z ryzykiem przerw w dostawie prądu i utrudnień w transporcie od czwartku. Niemiecki Bundestag ostrzega przed „historyczną falą polarną”.

Podsumowując, Europa stoi w obliczu okresu wyjątkowych warunków zimowych. Chociaż północ kontynentu jest najbardziej narażona, skutki odczuwalne są nawet we Francji i poza nią. Czujność pozostaje niezbędna. To zjawisko przypomina o nieprzewidywalnej sile pogody i o tym, jak ważne jest przygotowanie się na ekstremalne zjawiska pogodowe.