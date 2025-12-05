„Absolutnie przepiękna”: ta krągła modelka wywołuje pozytywne reakcje

La'Tecia Thomas, krągła australijska twórczyni treści i modelka, stała się gwiazdą mediów społecznościowych dzięki zdjęciom, na których dumnie eksponuje swoją figurę i zaraźliwą energię. Pomimo początku naznaczonego odrzuceniem przez marki, stała się ikoną i teraz zbiera mnóstwo komplementów, takich jak „absolutnie przepiękna” za swoją autentyczność.
Inspirująca podróż
La'Tecia otwarcie dzieli się swoją drogą do samoakceptacji, przekształcając krytykę w siłę napędową swojego rozwoju. Regularnie publikuje sesje zdjęciowe, które podkreślają jej krągłości, współpracując z inkluzywnymi markami. Z 1,7 miliona obserwujących na Instagramie (@lateciat), promuje pozytywne podejście do ciała poprzez „motywujące” filmy Reels, na przemian publikując filmy z ćwiczeniami i przekazy takie jak „pewność siebie to wyróżnianie się poprzez kochanie siebie”.
Jej treści pozycjonują ją jako wzór do naśladowania dla tych, którzy walczą z wąskimi standardami społecznymi. Warto zauważyć, że jest uważana za modelkę „krągłą”, a kategoria ta zazwyczaj kończy się na rozmiarze 42-44 – rozmiarach wykluczonych z tradycyjnych norm na wybiegach, mimo że we Francji prawie połowa kobiet nosi rozmiar 44 lub większy. To rzeczywistość, którą branża modowa wciąż ignoruje.
Entuzjastyczne reakcje i wpływ społeczny
Jej posty generują tysiące polubień i pozytywnych komentarzy, celebrując jej naturalne piękno, siłę i rolę w redefiniowaniu mody dla puszystych. Rzucając wyzwanie normom poprzez autentyczne kampanie, inspiruje pokolenie do akceptacji swoich krągłości bez kompromisów.
Droga La'Tecii Thomas do sławy ilustruje siłę głosu, który śmiało kwestionuje konwencje i głosi alternatywne ideały piękna. Poza podziwianymi zdjęciami, uosabia ona głęboką przemianę: branżę i publiczność coraz bardziej wrażliwe na różnorodność ciała, pewność siebie i autentyczność. Inspirując swoich obserwatorów do pełnego zaakceptowania siebie, La'Tecia Thomas potwierdza, że bycie „zbyt pięknym” to przede wszystkim bycie wiernym sobie.