„Uwielbiam mięśnie brzucha!”: Ta 38-letnia modelka wzbudza poruszenie w Rio

Léa Michel
@rosiehw/Instagram

Rosie Huntington-Whiteley po raz kolejny zachwyciła swoich fanów serią zdjęć z wakacji opublikowanych na Instagramie. Była modelka Victoria's Secret emanuje spokojem, który inspiruje tysiące jej obserwatorów.

Jasna ucieczka do Brazylii

Podczas pobytu w Rio de Janeiro brytyjska modelka i aktorka podzieliła się kilkoma zdjęciami zrobionymi na tle morza i tropikalnej roślinności, którym towarzyszył czuły przekaz : „Rio, skradłeś moje serce!” . Na fotografiach Rosie wygląda promiennie w białym, plażowym stroju, uzupełnionym nowoczesnym krojem, który podkreśla jej brzuch.

Piękność podziwiana przez swoich fanów

Internauci szybko zareagowali na post. Komentarze przepełnione były podziwem i życzliwością: niektórzy chwalili jej dyscyplinę, inni charyzmę ( „Uwielbiam mięśnie brzucha!” ) i niezachwianą prostotę. Jedna z najczęściej pojawiających się na Instagramie uwag, „Taka naturalna!” , świadczy o tym, że fani doceniają jej autentyczność. Wielu podkreślało również, że uosabia pewną siebie, bezpretensjonalną urodę, inspirującą i przystępną.

Nowe życie z dala od blasku fleszy

Od czasu przeprowadzki do Londynu z aktorem Jasonem Stathamem i dwójką dzieci, Rosie rozwija się w spokojniejszym otoczeniu. Z dala od hollywoodzkiego szaleństwa, poświęca więcej czasu rodzinie i projektom osobistym. W ostatnich wywiadach z wzruszeniem opowiada o radości z patrzenia, jak jej dzieci dorastają w otoczeniu natury i bliskich, jednocześnie rozwijając swoją pasję do mody i designu.

Łącząca elegancję z radością życia Rosie Huntington-Whiteley niezmiennie fascynuje coraz liczniejszą publiczność, urzeczoną tą modelką i aktorką, która potrafi łączyć naturalność z wyrafinowaniem.

Pasjonuję się pielęgnacją skóry, modą i filmem. Poświęcam swój czas na odkrywanie najnowszych trendów i dzielenie się inspirującymi wskazówkami, jak czuć się dobrze we własnej skórze. Dla mnie piękno tkwi w autentyczności i dobrym samopoczuciu, i to właśnie motywuje mnie do udzielania praktycznych porad, jak połączyć styl, pielęgnację skóry i samorealizację.
