Rozstępy: 3 zaskakujące rzeczy, o których wiele osób wciąż nie wie

Rozstępy często określa się mianem „problemu do ukrycia”. Jednak te ślady opowiadają historię: historię ciała, które ewoluuje, adaptuje się i żyje pełnią życia. Pojawiają się w okresach wzmożonego wzrostu, ciąży czy uprawiania sportu. Co więcej, są znacznie częstsze, niż nam się wydaje. Według badań opublikowanych w czasopiśmie Dermatologic Surgery , około 90% kobiet i od 10 do 15% mężczyzn ma rozstępy. Innymi słowy, są one po prostu częścią życia.

1. Rozstępy nie mają nic wspólnego z wartością Twojej sylwetki

Wciąż panuje błędne przekonanie, że rozstępy pojawiają się tylko u osób o krągłych kształtach. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Badania pokazują, że około 40% rozstępów pojawia się u osób szczupłych. Nie są one związane z wagą, ale ze zmianami w organizmie. Często są one związane z wahaniami hormonalnymi: dojrzewaniem, ciążą, zmianami metabolicznymi, a nawet okresami stresu. Kiedy skóra szybko się rozciąga, głębokie włókna skóry właściwej ulegają zmianom i mogą pojawić się rozstępy.

W tym sensie odzwierciedlają one przede wszystkim ciało, które urosło, zmieniło się, nabrało siły lub przeszło przez ważne etapy. Zamiast „wad”, można je postrzegać jako naturalne oznaki przemiany skóry.

2. Czerwone rozstępy wskazują, że Twoja skóra aktywnie pracuje

Kiedy rozstępy pojawiają się po raz pierwszy, często mają kolor czerwony, różowy lub lekko fioletowy. Czasami mogą swędzieć lub wydawać się lekko uniesione. Zjawisko to może wydawać się zaskakujące, ale w rzeczywistości odpowiada aktywnej fazie naprawy skóry. W tym czasie skóra właściwa reorganizuje się i stymuluje lokalne krążenie krwi – proces zwany neoangiogenezą. Skóra mobilizuje swoje zasoby, aby się odbudować i odzyskać równowagę.

To również czas, kiedy pielęgnacja skóry, masaże i kremy nawilżające mogą być najskuteczniejsze, ponieważ skóra jest szczególnie wrażliwa. Z czasem rozstępy zazwyczaj bledną do jaśniejszego lub srebrzystego odcienia. Linie stają się wtedy subtelniejsze, niczym delikatne ślady podróży Twojego ciała.

3. Mężczyźni również mają rozstępy (i to jest całkowicie normalne)

Rozstępy często kojarzą się z kobiecym ciałem, ale mężczyźni nie są na nie odporni. Badania szacują, że rozstępy występują również u 10–15% mężczyzn. Często pojawiają się na bokach, dolnej części pleców lub ramionach, szczególnie w okresach szybkiego wzrostu lub przyrostu masy mięśniowej. Na przykład u sportowców mogą się one pojawić, gdy ich ciało przechodzi gwałtowne zmiany.

Choć temat ten bywa niekiedy dyskretny, to głównie dlatego, że zbiorowa wyobraźnia wciąż ceni idealnie gładkie ciała. Znaki te opowiadają jednak również historię transformacji, fizycznego rozwoju i siły.

Dlaczego rozstępy są częścią Twojej wyjątkowości

Każdy rodzaj skóry ma swoją własną wrażliwość. Genetyka, grubość skóry i niektóre hormony, takie jak kortyzol, mogą przyczyniać się do rozwoju rozstępów. To wyjaśnia, dlaczego u niektórych osób rozstępy pojawiają się częściej niż u innych. Jedno jest pewne: nie definiują one Twojego piękna ani wartości. Po prostu odzwierciedlają one żywy organizm, zdolny do adaptacji i radzenia sobie z najważniejszymi etapami życia.

Ostatecznie te linie na skórze przypominają nam o prostej rzeczywistości: twoje ciało ewoluuje, zmienia się i buduje przez całe życie. I to właśnie ta ludzka natura czyni je wyjątkowym.