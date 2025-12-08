„Na co zasługują kobiety”: Nie wraca do domu po porodzie w Korei Południowej

Kim Narmin (@kimnarmln), twórczyni treści na Instagramie, udostępniła viralowy film z pobytu w koreańskim ośrodku poporodowym (sanhujoriwon) po porodzie w Korei Południowej, gdzie wyglądała na szczęśliwą i spokojną, otoczoną profesjonalną opieką. Film zyskał popularność, ponieważ przedstawił „idealny model powrotu do zdrowia”, wywołując globalną zazdrość i na nowo rozpalając debatę na temat braku wsparcia dla kobiet po porodzie.

Wyjaśnienie koreańskich ośrodków poporodowych

W Korei Południowej niektóre matki po porodzie przebywają w tych specjalistycznych ośrodkach, gdzie mogą cieszyć się pożywnymi posiłkami przygotowywanymi przez szefów kuchni, opieką nad noworodkami sprawowaną przez emerytowane pielęgniarki, masażami, ogrodami i luksusowymi pokojami, zapewniającymi optymalny powrót do zdrowia. Kim Narmin ilustruje ten zorganizowany odpoczynek, daleki od doraźnych stresów, z kompleksowym wsparciem, obejmującym kąpiele nasiadowe, masaże, a nawet opiekę nad dziećmi, dzięki czemu matka może skupić się na swoim fizycznym i psychicznym powrocie do zdrowia. Ten tradycyjny model sanhujori, dostosowany do współczesnych czasów, odzwierciedla ewoluujące normy rodzinne, w których dziadkowie są mniej zaangażowani.

Reakcje i międzynarodowy entuzjazm

Komentarze pod postem Kim Narmin są przepełnione emocjami: „Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak bardzo to łagodzi depresję poporodową” lub „Chciałabym, żeby każda kobieta na świecie mogła tego doświadczyć po urodzeniu dziecka”. Ten film ukazuje uderzający kontrast z innymi krajami, gdzie matki często wracają do domu bez odpowiedniego wsparcia, co pogłębia zmęczenie i izolację. Sukces viralowy podkreśla powszechną potrzebę takich przestrzeni, inspirując nawet do ich adaptacji w Stanach Zjednoczonych. Komentarze podkreślają: „Wszystkie kobiety na to zasługują, ale tak wiele kobiet nigdy tego nie doświadczyło”.

Debata na temat niewystarczającego wsparcia poporodowego

Ta treść ponownie wzbudza krytykę: kobiety nie otrzymują odpowiedniego wsparcia po porodzie, brakuje im profesjonalnej opieki, która zapobiega depresji i powikłaniom, w przeciwieństwie do Korei Południowej, gdzie jest to niemal powszechne. Opinie na Reddicie potwierdzają, że te ośrodki promują bezpieczną więź rodzic-dziecko, jednocześnie priorytetowo traktując rekonwalescencję matek i zapobieganie infekcjom. Kim Narmin uosabia ten „dostępny ideał”, co skłania do ponownego przemyślenia globalnej polityki równego wsparcia.

Film Kim Narmin o jej koreańskim ośrodku poporodowym doskonale oddaje to, na co zasługują kobiety: odpoczynek, odżywianie i profesjonalną opiekę, aby spokojnie przejść okres poporodowy. Budząc zainteresowanie i debatę, ten film promuje uniwersalizację tego modelu, zmniejszając depresję poporodową i nierówności na całym świecie.