Chce poślubić postać z japońskiej kreskówki i wywołuje kontrowersje.

Kochaj życie
Anaëlle G.
@hikari.sunshine/Instagram

Miłość między ludźmi a postaciami fikcyjnymi nie jest już ciekawostką zarezerwowaną dla Japonii. W grudniu 2025 roku młoda Francuzka znana pod pseudonimem Lucie (@hikari_sunshine na TikToku) przygotowuje się do świętowania, jak sama to nazywa, „oficjalnego ślubu” z Mami Nanami, bohaterką słynnego anime „Rent-a-Girlfriend”.

Pasja, która stała się zobowiązaniem

Lucie, od lat pasjonatka japońskiej animacji, regularnie dzieli się swoim wirtualnym życiem na TikToku. W filmie, który niedawno stał się viralem, opowiada, że jest „w związku” z młodą blondynką, bohaterką serialu Mami Nanami, od „czterech i pół roku” i że „w końcu się pobierają”. Dzięki imponującej kolekcji gadżetów i licznym podróżom do Japonii, młoda kobieta wyraźnie przenosi swoją pasję poza ekran.

@hikari_sunshine Tak, to prawda, biorę ślub z moją oshi Mami z Rent a girlfriend 13 grudnia 2025 roku 💛 to zaledwie za dwa tygodnie, więc obserwujcie mnie, jeśli jesteście zainteresowani zobaczeniem zdjęć ze ślubu! W jakiś sposób tak wiele osób, których nie znam, zaczęło pisać o tym, jakby to oni mogli to ogłosić, więc chciałam napisać o tym porządny post 🙂‍↕️ Jestem Mami oshi od 4,5 roku i ona jest zdecydowanie moją ulubioną postacią! Jako yumejoshi to absolutne marzenie, aby założyć dla niej suknię ślubną 🤭 obie urodziłyśmy się 13-go, więc 13 grudnia wydawał się idealną datą (to także dzień św. Łucji!) Ceremonia odbędzie się w Japonii, jej ojczystym kraju, gdzie teraz mieszkam! Później opowiem więcej o lokalizacji💕 Nadal będziemy razem najszczęśliwsi, proszę, pobłogosław nas 💐海外のメディアで勝手に載せられたのですが、本当です！今年の12月13日で麻美ちゃんとの結婚式を夢女子として推しのためにウェディングドレスを着るなんてまさに夢みたいな話！これからの私達のこと、どうかよろしくお願いします🙇‍♀️💒 #yumejoshi #selfship #rentagirlfriend #夢女子#推し結婚♬ Hymn narzeczonego Autor: ALTON KIING - ALTON KIING

Reakcje społeczności internetowej

Pod filmem internauci zareagowali emocjonalnie i z zaskoczeniem. Niektórzy byli oburzeni, uznając inicjatywę za „szalone”, podczas gdy inni wyrażali głęboką empatię. „Dopóki jest szczęśliwa, kim jesteśmy, żeby ją oceniać?” – brzmiał jeden z komentarzy.

Lucie (@hikari_sunshine na TikToku) nie jest osamotniona w tym podejściu: wokół tych symbolicznych związków kochanków z fikcyjnymi postaciami utworzyła się niewielka społeczność „romantycznych otaku”. Ceremonie te, często inspirowane tradycyjnymi ślubami, pozwalają fanom wyrazić szczere przywiązanie do wyimaginowanych postaci, które towarzyszą im w codziennym życiu.

Granica między fikcją a rzeczywistością jest niewyraźna.

Ten rodzaj związku podważa jednak tradycyjne wyobrażenia o byciu w związku partnerskim i kwestionuje samą koncepcję więzi emocjonalnej. Dla niektórych jest to forma ucieczki od rzeczywistości lub ekspresji artystycznej. Dla innych to sposób na nadanie sensu związkowi napędzanemu fikcją. Lucie, ze swojej strony, mówi po prostu, że chce „celebrować miłość, która ją uszczęśliwia”.

Niezależnie od tego, czy kogoś to zaskakuje, czy wzrusza, ta historia ostatecznie pokazuje, jak granice między rzeczywistością a wirtualnością wciąż się zacierają. Dzięki Lucie i jej „dwuwymiarowej pannie młodej” całe połączone pokolenie na nowo definiuje możliwe formy więzi i wspólnego szczęścia.

Anaëlle G.
Jako entuzjastka mediów społecznościowych, zawsze spędzałam czas na przeglądaniu stron internetowych o modzie, zdrowiu i urodzie dla kobiet. Każda z nas musi czuć się piękna, niezależnie od rozmiaru, i właśnie to uwielbiam w The Body Optimist.
