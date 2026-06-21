„Fexting”: Dlaczego kłótnie za pomocą wiadomości tekstowych często komplikują sytuację

Reagując impulsywnie, pisząc trzy mściwe linijki tekstu i naciskając przycisk „wyślij”. Fexting, zlepek słów zapożyczony z języka angielskiego, odnosi się do kłótni między parami, które teraz rozstrzygane są za pomocą wiadomości tekstowych. Praktyka ta wydaje się wygodna, ale terapeuci określają ją jako szczególnie ryzykowną w związkach romantycznych.

Fexting, angielskie słowo, które stało się globalnym fenomenem

Termin „fexting” to połączenie dwóch angielskich słów: „fighting” i „texting”. Odnosi się on po prostu do kłótni za pośrednictwem wiadomości tekstowych, czy to tradycyjnych SMS-ów, rozmów na WhatsAppie, czy wiadomości wymienianych za pośrednictwem dowolnej innej aplikacji do przesyłania wiadomości. Słowo zyskało na popularności po szeroko komentowanym wywiadzie z Jill Biden, byłą pierwszą damą Stanów Zjednoczonych, która wyjaśniła w wywiadzie dla „Harper's Bazaar”, że ona i jej mąż, Joe Biden, regularnie stosowali technikę „fexting”, aby uniknąć kłótni w obecności agentów Secret Service. Ta prezydencka anegdota pomogła spopularyzować rzeczywistość podzielaną przez miliony zwykłych par.

Praktyka, która do złudzenia przypomina praktyczne rozwiązanie

Na pierwszy rzut oka, fexting oferuje liczne korzyści, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Niektórzy terapeuci, z którymi przeprowadzono wywiady na ten temat, twierdzą, że ta praktyka pomaga uniknąć najbardziej intensywnych, bezpośrednich konfrontacji. „Moi klienci twierdzą, że SMS-y pozwalają im utrzymać pewien poziom kontaktu, jednocześnie zapewniając przestrzeń do swobodnego wyrażania siebie” – wyjaśnia Cindy Shu, terapeutka specjalizująca się w problemach małżeńskich i rodzinnych. SMS-y eliminują również presję związaną z koniecznością natychmiastowego rozwiązywania konfliktów. Dla terapeutki małżeńskiej Lii Huynh, te pisemne wymiany zdań mogą okazać się korzystne nawet dla osób bardziej introwertycznych lub tych, które mają trudności z wyrażaniem emocji na głos. Teoretycznie, taka forma komunikacji pozwala na zatrzymanie się na chwilę, spokojną refleksję przed udzieleniem odpowiedzi i uniknięcie żałosnych słów wypowiadanych pod wpływem impulsu.

Główną pułapką jest całkowity brak komunikacji niewerbalnej.

Ale za tymi pozornymi zaletami, eksperci od związków ostrzegają przed poważną pułapką. Według pracy badacza psychologii Alberta Mehrabiana , długo cytowanego jako punkt odniesienia, około 55% komunikatu emocjonalnego przekazywane jest poprzez mowę ciała, 38% poprzez ton głosu i tylko 7% poprzez same słowa. Podczas gdy te dokładne liczby zasługują na pewne zastrzeżenia, ich ogólny przekaz pozostaje w dużej mierze potwierdzony badaniami: znaczna część tego, co jest komunikowane w rozmowie, jest niewerbalna. Jednak te sygnały są całkowicie nieobecne w wiadomościach tekstowych. Nie da się zobaczyć twarzy partnera, jego spojrzenia, jego uśmiechu, jego łez ani skrzyżowanych ramion. Nie da się również usłyszeć jego głosu. Wszystko, co stanowi bogactwo - i bezpieczeństwo - rozmowy między parą, znika za ekranem.

Ryzyko ciągłego błędnego interpretowania

Ten brak niewerbalnych sygnałów otwiera drogę do kolejnego problemu: powtarzających się nieporozumień. „Wymiany SMS-ów są bardzo ubogie w niuanse. Prosta kropka może zostać zinterpretowana jako chłód lub agresja, nawet jeśli nie było to intencją nadawcy” – zauważa psycholog związków Marie Durand . Opóźniona odpowiedź może zostać odczytana jako brak zainteresowania, podczas gdy druga osoba była po prostu na spotkaniu. Brak emotikony może wydawać się oziębły. Neutralny ton może wydawać się oschły. Każda postać zostaje przesiąknięta nieproporcjonalnym ładunkiem emocjonalnym. Bez możliwości natychmiastowego wyjaśnienia nieporozumienia narastają i podsycają spór zamiast go rozwiązywać.

Zaczyna rozwijać się dystans emocjonalny.

W dłuższej perspektywie konsekwencje flirtowania mogą wykraczać daleko poza prostą, jednorazową kłótnię. „Kłótnie SMS-owe mogą stworzyć trwały dystans emocjonalny w związku” – zauważa psycholog Samantha Rodman. Z czasem kumuluje się wiele negatywnych skutków. Powtarzające się nieporozumienia stopniowo podważają zaufanie. Komunikacja wirtualna stopniowo zastępuje interakcje twarzą w twarz, osłabiając intymność. Nierozwiązane problemy piętrzą się, ponieważ nie zostały omówione osobiście. Para ostatecznie traci nawyk zdrowej komunikacji, zapominając o tym, jak ważne jest, aby usiąść i szczerze ze sobą porozmawiać.

Fałszywe wrażenie kontroli

Inną pułapką fexingu jest iluzja, jaką stwarza. Wiele osób czuje, że ma większą kontrolę nad kłótnią przez SMS-a niż twarzą w twarz. Jednak za ekranem często pozwalamy sobie mówić rzeczy, których nigdy nie powiedzielibyśmy na głos. Bariera ochronna telefonu działa jak hamulec: ostrzejsza, ostrzejsza, czasem bardziej bolesna. Co gorsza, wiadomość pozostaje. Podczas gdy słowa wypowiedziane w gniewie mogą z czasem blaknąć, wiadomość tekstowa pozostaje w pamięci drugiej osoby, czytana ponownie, rozpamiętywana, a czasem nawet zapisywana na zrzucie ekranu. Fraza, której żałujemy rano, może nadal prześladować parę wieczorem.

Kiedy sam format staje się problematyczny

Poza treścią wiadomości, samo wykorzystanie tego kanału do poruszania drażliwych tematów bywa problematyczne. „Zanim rozpoczniesz delikatną rozmowę przez SMS-a, zastanów się, czy ta forma jest rzeczywiście odpowiednia” – zaleca terapeuta małżeński Paul Martin. Niektóre tematy wymagają czasu, fizycznej obecności i uważnego słuchania: zdrada, poważne rozczarowanie, ważna decyzja dla pary. Mówienie o nich przez SMS-a to jak przechodzenie przez nie pośpiesznie, bez niezbędnego spokoju i opanowania. Ryzyko polega na przekształceniu prawdziwej rozmowy w serię krótkich wymian zdań, w których każda ze stron upiera się przy swoim stanowisku, nie słuchając drugiej.

Jak ograniczyć szkody

Pary, które rozpoznają u siebie ten schemat, mogą skorzystać z kilku strategii ograniczających szkody. Pierwsza z nich polega na określeniu, co absolutnie należy powiedzieć twarzą w twarz i ustanowieniu prostej zasady: żadnych poważnych kłótni przez SMS-y. Druga to nauczenie się odkładania odpowiedzi na irytujące wiadomości. Odczekanie kilku godzin, a nawet do spotkania twarzą w twarz, często zapobiega zaostrzeniu i tak już kruchej sytuacji. Trzecia strategia polega na poświęceniu czasu po napiętej wymianie zdań na wyjaśnienie, co zaszło w wiadomościach. Jak podsumowuje psycholog Sue Johnson: „Czasami zewnętrzna perspektywa jest niezbędna, aby uwolnić się od negatywnych schematów i odbudować więź emocjonalną”. Konsultacja z terapeutą par może wtedy okazać się niezwykle pomocna.

Choć pozornie wygodny, fexing w rzeczywistości maskuje kruchą dynamikę, która zagraża zdrowiu związku. Odzierając komunikację ze wszystkiego, co ją wzbogaca – głosu, kontaktu wzrokowego, gestów – przekształca najmniejsze potknięcie w trwałą ranę. Nie oznacza to całkowitego zakazu wysyłania SMS-ów podczas kłótni, ale raczej ich rozważnego używania. I pamiętajmy o prostej prawdzie: prawdziwe rozmowy, takie, które leczą i pojednają, rzadko odbywają się za ekranem.