Czy gdzie indziej byłbyś uważany za „normalnego”? Oto średnie wzrosty i wagi na świecie.

Społeczeństwo
Anaëlle G.
Елизавета Крылова/Unsplash

Średni wzrost i waga znacznie różnią się w zależności od kraju. Genetyka, dieta, warunki życia, dostęp do opieki zdrowotnej, historia gospodarcza: wszystkie te czynniki kształtują sylwetki z pokolenia na pokolenie. Efekt? Sylwetka uważana za „typową” w jednym regionie może wydawać się „nienormalna” gdzie indziej. Zanim sięgniesz po kalkulator, pamiętajmy o jednej istotnej rzeczy: te statystyki opisują „zbiorową historię”, a nie zobowiązania. Nie masz czego „nadrabiać”.

Europa: Kiedy wielkość staje się zwyczajna

W Europie Północnej i Wschodniej średni wzrost jest często imponujący . W krajach takich jak Holandia, Szwecja i Dania mężczyźni często przekraczają 1,80 m (5'11"), a ich średnia waga wynosi około 85–87 kg (187–184 funtów). Kobiety również mają tam stosunkowo wysoki średni wzrost, wahający się od 1,67 do 1,70 m (5'6"–5'7"). W niektórych częściach Bałkanów średni wzrost mężczyzn jest jeszcze wyższy. Dane te wynikają ze zróżnicowanej diety, dobrej opieki medycznej i względnej stabilności ekonomicznej. Uwaga: bycie niższym lub lżejszym w tych krajach nie oznacza, że jesteś niewidzialny lub „nie na miejscu”. Jesteś po prostu… sobą.

Azja: bardziej zwarte sylwetki, równie ważne

W kilku regionach Azji Południowej i Południowo-Wschodniej średni wzrost jest niższy. Mężczyźni mierzą tam często od 1,60 do 1,65 m, a kobiety od 1,50 do 1,57 m. Różnice te wynikają zarówno z dziedziczenia genetycznego, jak i z wcześniejszych warunków żywieniowych. Te typy sylwetki są idealnie dostosowane do środowiska i kultury. Niższy nie oznacza słabszego czy mniej sprawnego. Ludzkie ciało istnieje w tysiącach wariantów i żaden z nich nie jest pomyłką.

Ameryki: Wielki podział

Ameryki doskonale ilustrują różnorodność sylwetki. W Ameryce Łacińskiej średni wzrost jest bliższy średniemu wzrostowi w Azji Południowo-Wschodniej, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych średnia waga i wzrost są wyższe. Różnica ta wynika z bardziej urozmaiconych nawyków żywieniowych i niekiedy bardziej siedzącego trybu życia. Ponownie, liczby te przedstawiają historię zbiorową, a nie indywidualną. Twoje ciało to nie wykres i nie musi być zgodne ze średnią krajową.

Afryka i Oceania: imponująca różnorodność

W Afryce Subsaharyjskiej średnie mieszczą się w przedziale pośrednim, ze znacznymi różnicami w zależności od regionu i grupy etnicznej. W Oceanii, a zwłaszcza w Australii, standardy są bliższe standardom Europy Zachodniej. Te różnice podkreślają kluczową kwestię: nie ma uniwersalnego standardu, a jedynie różne konteksty.

Co oznacza „mieścić się w normie”?

Powiedzmy sobie jasno: nic. Te statystyki są interesujące dla zrozumienia świata, a nie dla osądzania ludzi. Nie masz obowiązku dostosowywać się do przeciętności, lokalnej czy międzynarodowej. Wysoki, niski, szczupły, krągły, szczupły (itp.): wszystko jest ważne. Twoje ciało nie jest problemem do rozwiązania, ale przestrzenią, w której można zamieszkać z życzliwością.

Ostatecznie to, czy jesteś „normalny” w Paryżu, Tokio czy Buenos Aires, nie ma wpływu na twoją wartość. Jesteś już wystarczający taki, jaki jesteś. Liczby przychodzą i odchodzą, ciała żyją. I to jest całkowicie w porządku.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Pasjonuję się modą i zawsze szukam trendów, które odzwierciedlają nasze czasy. Uwielbiam obserwować, jak ludzie się ubierają, dlaczego to robią i co moda o nas mówi. Poza wybiegami i sylwetkami, to historie naprawdę mnie fascynują.
