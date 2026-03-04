„Za gruba”: Krytykowana za swoje krągłości, ta modelka plus-size na nowo rozpala debatę na temat fatfobii

Ciała kobiet wciąż są komentowane, analizowane i oceniane – nawet w kontekście międzynarodowych ikon mody. Niedawna fala krytyki wymierzona w Ashley Graham to dowodzi: pomimo postępu ruchu body positivity, fatfobia pozostaje głęboko zakorzeniona w naszych umysłach.

Ashley Graham, pionierka bardziej inkluzywnej mody

Od ponad dekady Ashley Graham ugruntowała swoją pozycję jednej z czołowych postaci różnorodności w modzie. W 2016 roku przeszła do historii, stając się pierwszą modelką plus-size, która pojawiła się na okładce numeru Sports Illustrated Swimsuit. To silny symbol w branży, w której od dawna dominują ultraszczupłe sylwetki.

Na wybiegach, podczas Tygodni Mody i na czerwonym dywanie propaguje prostą, ale przekonującą ideę: każdy typ sylwetki ma swoje miejsce. Krągłe kształty, szerokie biodra, wydatny brzuch, zaokrąglone ramiona – niczego nie należy ukrywać ani poprawiać. Jej przesłanie jest jasne: piękno to nie rozmiar, ale prezencja. Przez lata wielokrotnie mówiła o samoakceptacji, presji podporządkowywania się standardom piękna i potrzebie reprezentowania różnorodności ciał. To oddany głos w świecie, w którym wizerunek wciąż króluje.

Lawina komentarzy na temat jej sylwetki

Ostatnio zdjęcia modelki wywołały falę reakcji w mediach społecznościowych. Niektórzy internauci krytykowali jej „przesadne krągłości”, podczas gdy inni wyśmiewali niektóre części jej ciała.

Tego typu uwagi wpisują się w kategorię tzw. fat shamingu: kpiny lub dyskryminacji ze względu na wagę. Zjawisko to zostało udokumentowane w licznych badaniach socjologicznych, które pokazują, że osoby postrzegane jako „z nadwagą” są bardziej narażone na osąd publiczny – zwłaszcza kobiety.

Jednak według Światowej Organizacji Zdrowia, stygmatyzacja związana z wagą może mieć poważne konsekwencje psychologiczne: lęk, depresję i obniżoną samoocenę. Problem nie ogranicza się zatem do kilku niestosownych komentarzy. Dotyczy zdrowia psychicznego i fundamentalnego szacunku do jednostki.

Uporczywa fobia tłuszczowa w modzie

Choć różnorodność sylwetki z pewnością zyskuje na popularności w niektórych kampaniach reklamowych i na niektórych wybiegach, dominujące standardy wciąż pozostają silne. W ostatnich latach wielu obserwatorów zauważyło wyraźny powrót skrajnej szczupłości w niektórych sferach mody, napędzany trendami estetycznymi i dyskusjami na temat kuracji odchudzających.

W tym kontekście widoczność Ashley Graham nabiera szczególnego wymiaru. Uosabia ona alternatywę dla restrykcyjnych norm i przypomina nam, że krągłości, wyrzeźbione, zmysłowe czy silne ciała to nie „trend”, lecz rzeczywistość. Inne postacie ze świata modelingu, takie jak Laetitia Casta, również mówiły o ewolucji standardów i presji wywieranej na modelki na przestrzeni dekad. Moda się zmienia, ale wymagania pozostają.

Kiedy krytyka pochodzi również od kobiet

Uderzający element tego odcinka: niektóre negatywne komentarze pochodziły od innych kobiet. Ta obserwacja rodzi pytania: czy standardy szczupłości są tak głęboko zakorzenione, że czasami podsycają porównywanie się i rywalizację kosztem solidarności? Fatfobia nie jest wyłącznie dziełem złośliwych jednostek. Jest osadzona w systemie kulturowym, który ceni określone kształty ciała, a inne czyni niewidzialnymi. Dekonstrukcja tych systemów wymaga czasu, świadomości i autentycznej, zbiorowej woli.

Debata wykraczająca poza podium

Problem nie dotyczy tylko mody. W wielu krajach organizacje potępiają dyskryminację ze względu na wagę w zatrudnieniu, opiece zdrowotnej i mediach. Badanie z 2019 roku opublikowane w czasopiśmie „The Lancet Public Health” wykazało, że „stygmatyzacja wagi może szkodzić ogólnemu zdrowiu, niezależnie od wskaźnika masy ciała”. Naukowcy apelowali o rozróżnienie między „zdrowiem publicznym a osądem moralnym”.

Ostatecznie, pozując, chodząc po wybiegu i wypowiadając się, Ashley Graham przypomina nam, że żaden kształt ciała nie powinien być przedmiotem kpin. Jej ciało nie jest przedmiotem publicznej debaty: należy do niej. Podczas gdy standardy ewoluują, reakcje wywoływane przez tak zwane „niestandardowe” postacie dowodzą, że wciąż jest przed nami długa droga. Każde stwierdzenie, każda asertywna reprezentacja przyczynia się zatem do poszerzenia przestrzeni. I do wzmocnienia fundamentalnej prawdy: twoje ciało, w całej swojej wyjątkowości, zasługuje na szacunek i widoczność.