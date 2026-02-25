Wykluczona z zawodów kobiet, ta transseksualna sportsmenka stanowi wyzwanie

Wykluczona z zawodów kobiet, transpłciowa sprinterka Halba Diouf odwołuje się od decyzji sądu. Kontynuuje walkę z Francuską Federacją Lekkoatletyczną (FFA), która została uniewinniona od zarzutu dyskryminacji pod koniec stycznia 2026 roku.

Halba Diouf sprzeciwia się wykluczeniu sportowemu

28 stycznia 2026 roku Sąd Karny w Paryżu uniewinnił Francuską Federację Lekkoatletyczną (FFA), która została pozwana przez Halbę Diouf za „dyskryminację ze względu na tożsamość płciową” i „nękanie psychiczne”. 23-letnia sprinterka, specjalizująca się w biegach na 60 i 200 metrów, została wykluczona z regionalnych i krajowych zawodów kobiet od 2023 roku, ograniczając się do poziomu departamentalnego, pomimo jej wyników kwalifikacyjnych. Według „Le Monde” , jej prawnik, Jean Boudot, potępił „odmowę sprawiedliwości” i „absurdalną decyzję”, zapowiadając apelację do Sądu Apelacyjnego w Paryżu. Francuska Federacja Lekkoatletyczna (FFA) potwierdziła, że będzie bronić swojego stanowiska.

Konflikt między przepisami międzynarodowymi a prawem francuskim

Francuska Federacja Lekkoatletyczna (FFA) ściśle stosuje przepisy World Athletics, które „wykluczają zawodniczki z chromosomem Y z kategorii kobiet, aby zachować sprawiedliwość”, powołując się na „męską przewagę w okresie dojrzewania”. Prawnik Halby Diouf wskazuje na sprzeczność: testy genetyczne wymagane przez światową federację są we Francji zakazane, a World Athletics nie zakazuje wprost zawodów krajowych. Halba Diouf, która przechodzi transformację od 2021 roku z niskim poziomem testosteronu, akceptuje naukowo udowodnione wykluczenie, ale kwestionuje stereotypy i uprzedzenia.

Zobacz ten post na Instagramie Post udostępniony przez @halbadiouf

Walka osobista i społeczna

Halba Diouf, studentka prawa karnego, opisuje pełną przeszkód drogę: napiętą rozprawę 17 grudnia 2025 roku, uznaną przez obronę za „realistyczną”, ale „gorszą niż kiedykolwiek” przez jej adwokata. Nieobecna na ogłoszeniu werdyktu, wyraża „ogromne rozczarowanie”, ale wytrwale walczy, nie jako aktywistka, lecz o prawdziwą równość. Do tej pory (24 lutego 2026 roku) nie odnotowano żadnych nowych postępów w sprawie apelacji; sprawa uwypukla napięcia między sportem międzynarodowym a francuską ochroną praw osób transpłciowych.

Urodzona w Senegalu i przybyła do Francji jako dziecko, Halba Diouf dominuje w rankingach departamentu i dąży do Halowych Mistrzostw Francji pod koniec lutego 2026 roku, w których ma nadzieję wziąć udział pomimo wykluczenia. Jej przypadek ilustruje globalną debatę: World Athletics zaostrzyło swoje zasady od 2023 roku, wykluczając „męskich transpłciowych mężczyzn po okresie dojrzewania”, podczas gdy inne dyscypliny sportowe, takie jak pływanie i kolarstwo, albo idą w ich ślady, albo się temu sprzeciwiają. Bez jednomyślnych badań naukowych nad korzyściami rezydualnymi, działania prawne mogłyby wpłynąć na francuską i europejską politykę dotyczącą sportu inkluzywnego.