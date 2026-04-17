A modelo plus size Ashley Graham revisita o estilo vintage colorido e causa sensação.

Modelos
Clelia Campardon
@ashleygraham / Instagram

Em uma publicação no Instagram, a modelo americana Ashley Graham resumiu suas escolhas de moda com uma frase simples: "Prefiro meu vintage com um toque de curvas ". Em seguida, ela listou diversas grifes icônicas — Issey Miyake, Dolce & Gabbana, Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli — além da Gabriel Held Vintage.

Um guarda-roupa de arquivo muito assertivo

Neste post, Ashley Graham apresenta um guarda-roupa vintage concebido como uma verdadeira declaração de estilo. A seleção de marcas icônicas como Jean Paul Gaultier, Roberto Cavalli e Issey Miyake cria um universo fashion expressivo. Mais do que uma simples seleção de peças, este post revela uma visão do vintage como um espaço para experimentação, mesclando referências icônicas com uma forte afinidade por silhuetas marcantes.

Uma forma de afirmar a própria forma

A força desta publicação reside também na legenda. Ao escrever "Prefiro meu vintage com um pouco de curvas", Ashley Graham associa claramente a ideia de um acervo de moda a uma silhueta curvilínea, sem tentar suavizar ou neutralizar sua imagem. Essa declaração breve, porém eficaz, é coerente com sua trajetória. Ashley Graham sempre defendeu a moda inclusiva e nos lembra que estilo de vanguarda, luxo e desejo nunca devem ser reservados a um único tipo de corpo.

Com poucas palavras, Ashley Graham entrega uma publicação que transcende o mero "efeito estilístico". Combinando marcas icônicas, peças vintage e silhuetas ousadas, ela oferece uma visão mais livre e contemporânea da moda de arquivo. Acima de tudo, esta publicação serve como um lembrete de que um guarda-roupa vintage pode ser plenamente valorizado.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Formada pela Sciences Po, tenho uma verdadeira paixão por temas culturais e questões sociais.
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