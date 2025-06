12 pays sur liste noire : pourquoi cette interdiction américaine inquiète autant

Le décret signé par Donald Trump, interdisant l’entrée aux États-Unis à des ressortissants de 12 pays, suscite une vive inquiétude internationale. Présenté comme une mesure de sécurité, il est l’une des décisions les plus controversées de son mandat, avec d’importantes répercussions humanitaires et géopolitiques.

Une liste noire de 12 pays

L’interdiction touche directement les ressortissants de l’Afghanistan, de la Birmanie, du Tchad, du Congo-Brazzaville, de la Guinée équatoriale, de l’Érythrée, d’Haïti, de l’Iran, de la Libye, de la Somalie, du Soudan et du Yémen. Ces pays sont désormais exclus du territoire américain, « pour prévenir les risques sécuritaires ». Derrière cette mesure se cache une réalité plus complexe, tant sur le plan des relations internationales que des droits humains.

En plus de cette interdiction absolue, le décret ajoute des restrictions sévères concernant la délivrance de visas pour sept autres pays : le Burundi, Cuba, le Laos, la Sierra Leone, le Togo, le Turkménistan et le Venezuela.

Une comparaison avec le « Muslim ban » de 2017

Pour beaucoup, cette décision rappelle fortement le controversé « Muslim ban » de 2017, lorsque Trump avait imposé des restrictions similaires aux ressortissants de pays majoritairement musulmans. Quatre nations, l’Iran, la Libye, le Soudan et le Yémen, figurent d’ailleurs sur les deux listes, renforçant la perception d’une politique discriminatoire à l’égard des pays musulmans.

Le président américain justifie cette nouvelle mesure en affirmant qu’elle « vise à protéger la sécurité nationale et l’intérêt national des États-Unis », se présentant ainsi comme « un rempart contre les menaces terroristes ».

Les raisons de l’inquiétude

L’inquiétude suscitée par cette décision est multiple. D’abord, elle met en lumière des divisions croissantes dans les relations diplomatiques des États-Unis avec les pays concernés. Pour ces nations, les restrictions imposées aggravent des situations déjà précaires et compliquent les échanges internationaux. Cela peut aussi affecter les diaspora vivant aux États-Unis, dont certains membres risquent de se voir séparés de leurs familles restées dans leurs pays d’origine.

En outre, cette interdiction s’inscrit dans un contexte où de nombreux observateurs soulignent « qu’elle ne résout en rien les causes profondes des menaces sécuritaires », telles que les conflits internes et les instabilités politiques. Les accusations de « discrimination raciale » et « d’isolement international » se multiplient également, et plusieurs organisations de défense des droits de l’homme pointent du doigt « l’impact humanitaire négatif sur les populations déjà vulnérables de ces pays ».

Une politique étrangère de plus en plus isolante

Au-delà des préoccupations sur les droits humains, cette politique pourrait également affaiblir les alliances internationales des États-Unis. En optant pour une approche unilatérale, le président Trump semble renforcer son image de leader protectionniste, moins enclin à collaborer avec d’autres puissances internationales pour résoudre les crises mondiales.

Les implications de cette décision se feront sentir bien au-delà des frontières américaines, affectant la perception des États-Unis sur la scène mondiale et potentiellement alimentant la méfiance envers leur leadership.

Cette interdiction suscite un débat profond sur les priorités de la politique étrangère américaine et son impact sur les relations internationales. Tandis que la Maison-Blanche justifie cette mesure par des impératifs de sécurité, elle divise l’opinion publique mondiale et soulève des questions sur l’avenir des droits des migrants et des réfugiés. En visant les 12 pays figurant sur cette liste, Donald Trump semble aggraver les tensions internationales et risque d’alimenter davantage la polarisation géopolitique qui caractérise déjà son mandat.