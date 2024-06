Découvrez la première bachelière à avoir bousculé le système scolaire

Dans les méandres de l’histoire éducative française se cache une figure fascinante et révolutionnaire : Julie-Victoire Daubié (1824-1874). Elle n’est pas seulement la première femme à obtenir le baccalauréat en France, mais aussi une pionnière du féminisme dont l’impact résonne encore aujourd’hui. Son parcours et sa détermination à briser les barrières imposées aux femmes au 19ᵉ siècle font d’elle une véritable héroïne des temps modernes. En ce 18 juin, top départ des épreuves du Bac 2024 pour plus de 730 000 élèves, zoom sur le parcours exceptionnel de la première bachelière qui a marqué l’histoire.

Les débuts d’une révolutionnaire

Julie-Victoire Daubié naît le 26 mars 1824 à Bains-les-Bains, dans les Vosges. Dès son plus jeune âge, elle manifeste une soif insatiable de savoir. Une curiosité qui la pousse à vouloir explorer les domaines traditionnellement réservés aux hommes. À une époque où l’éducation des femmes se limitait souvent à des compétences domestiques, Julie-Victoire refuse de se plier aux attentes sociales préétablies.

Son chemin vers la reconnaissance académique commence dans les années 1830 lorsqu’elle entreprend des études privées. Elle bénéficie du soutien de son père, un notaire éclairé pour son époque. Elle excelle rapidement dans ses études, dévorant les livres et les connaissances comme d’autres savourent des friandises. Mais ce n’est pas seulement sa passion pour le savoir qui la motive. C’est aussi le désir ardent de prouver que les femmes sont tout aussi capables que les hommes, sinon plus.

Le défi du baccalauréat

En 1861, Julie-Victoire Daubié décide de franchir une étape historique en passant l’examen du baccalauréat. À cette époque, la notion même qu’une femme puisse aspirer à ce titre prestigieux semblait inconcevable pour beaucoup. Cependant, armée de détermination, Julie-Victoire surmonte les doutes et les préjugés pour se préparer à cet examen réputé pour sa rigueur.

L’année suivante, en 1862, elle entre dans l’histoire en devenant la première femme à obtenir le baccalauréat en France, précisément à Lyon à l’âge de 37 ans. Ce moment marque non seulement un triomphe personnel, mais aussi un tournant crucial dans l’histoire de l’égalité des sexes dans l’éducation. Julie-Victoire Daubié ouvre ainsi la voie à une génération de femmes désireuses de briser les chaînes de l’ignorance et de l’oppression par le savoir.

Une voix pour les femmes

Bien que sa réussite académique soit impressionnante, Julie-Victoire Daubié ne s’arrête pas là. Elle devient rapidement une voix éminente dans le mouvement féministe émergent en France. Convaincue que l’éducation est la clé de l’émancipation des femmes, elle consacre sa vie à promouvoir l’accès des femmes à l’éducation, à la culture et à la connaissance.

Elle écrit abondamment sur la condition des femmes, plaidant pour leur éducation et leur autonomie intellectuelle. Ses articles dans des journaux et des revues influencent profondément les mentalités de l’époque. Cela encourage un débat national sur les droits des femmes et leur place dans la société. Tout au long de sa vie, Julie-Victoire Daubié s’est ainsi battue courageusement pour les droits des femmes, leur accès à l’éducation, leur émancipation, etc.

« La femme deviendra dans la société, tout ce qu’elle sera capable d’être », Julie-Victoire Daubié

Un legs durable

L’héritage de Julie-Victoire Daubié réside non seulement dans ses réalisations personnelles mais aussi dans l’inspiration qu’elle continue de fournir aux générations futures. Sa vie et ses accomplissements sont célébrés comme des exemples de courage, de détermination et de lutte pour l’égalité.

Son nom est devenu synonyme de résilience et de rébellion constructive contre les injustices sociales et éducatives. En reconnaissance de son impact indélébile, des rues et des écoles portent son nom à travers la France. À une époque où les femmes étaient souvent reléguées au rôle de « spectatrices dans la société », Julie-Victoire Daubié a ouvert la voie à un changement radical, montrant que rien n’est impossible.

Julie-Victoire Daubié, la première bachelière de France, n’est pas seulement une figure historique, mais aussi une source intarissable d’inspiration. Son histoire résonne comme un appel à toutes les personnes qui aspirent à un monde où le savoir n’a pas de genre et où l’égalité est une réalité tangible.