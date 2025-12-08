Search here...

Denna ikoniska frisyr, som var populär på 1990-talet, gör en oväntad comeback

Frisering
Léa Michel
@prostooleh/Instagram

Pixie-klippningen, denna djärva korta frisyr som populariserades på 1990-talet av ikoner som Kate Moss, Winona Ryder och Liv Tyler, gör en stark comeback 2025. Som en symbol för uppror och modern elegans tar den över catwalks, sociala medier och frisörsalonger, buren av en nostalgisk grungevåg.

Ursprung och topp på nittiotalet

Pixie-frisyren, som föddes på 1950-talet med Audrey Hepburn i Roman Holiday, nådde sin kulmen på 90-talet. Twiggy, Naomi Campbell och tidens it-girls gjorde den till ett måste och blandade androgynitet och femininitet. Denna korta frisyr, längre upptill och med lager på lager på sidorna, förkroppsligar årtiondets fria och edgy anda.

Varför denna oväntade comeback?

År 2025 förutspådde Pinterest en kraftig ökning av sökningar efter 90-talets trender, drivna av grunge och den röriga estetik som detroniserade "clean girl"-looken. Varianter som den ungdomliga eller asymmetriska pixie-klippningen var populära för sin praktiska funktion och ungdomliga effekt, perfekta för att rama in ansiktet och framhäva ansiktsdrag.

Stjärnorna som bär den idag

Emma Stone skapade furore med en nostalgisk pixie-klippning inspirerad av Winona Ryder, medan Halle Berry och Scarlett Johansson bevisade dess tidlösa mångsidighet. Rockig, glamorös eller strukturerad, den passar alla stilar, från Hermès catwalk till röda mattan.

90-talets pixie-frisyr är inte bara en återupplivning: det är ett självsäkert, praktiskt och snyggt uttryck som föryngrar och befriar. Redo att ta steget och göra denna triumferande comeback?

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Här är den perfekta nyansen av slingor för att framhäva ditt gråa hår

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Här är den perfekta nyansen av slingor för att framhäva ditt gråa hår

Oavsett om du precis har börjat se några silverfärgade slingor dyka upp eller om ditt gråa hår redan...

Så här håller du din hals fin och varm ... utan att förstöra din frisyr

För att hålla kylan ute under din kappa är en halsduk ett oumbärligt accessoar. Din frisyr har dock...

Halo Hair: den nya hårfärgen som lanserats av Rosalía och som redan skapar uppståndelse bland frisörer

En blond gloria etsad i brunt hår: det är den senaste hårtrenden. Denna ovanliga färgning, som ger illusionen...

Hemligheten att aldrig komma hem med rufsigt hår efter en cykeltur igen

Hjälmar, viktiga tillbehör för motorcykelresor, kan vara ganska hårda mot håret. När du anländer har du samma röra...

© 2025 The Body Optimist