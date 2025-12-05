Search here...

Detta misstag i duschen kan skada din hud

Tips och tricks
Léa Michel
Freepik

Att ta en varm dusch kan verka tröstande, men det är också en vana som kan ha skadliga effekter på hudens hälsa. Nyligen genomförda vetenskapliga studier visar att långvarig exponering för vatten, särskilt varmt vatten, skadar hudens barriärfunktion, vilket kan leda till torrhet, irritation och andra hudproblem.

Effekterna av varmt vatten på huden

När du duschar i mycket varmt vatten avlägsnar värmen hudens naturliga hydrolipidiska film, nämligen talg som skyddar och återfuktar epidermis. Som ett resultat blir huden torrare, mindre elastisk och mer sårbar för yttre aggressorer. Värmen vidgar också blodkärlen, vilket kan leda till rodnad och inflammation, ibland ihållande vid upprepade duschar med hög temperatur.

Dessutom stör varmt vatten hudens pH-värde, vilket gör den mindre sur, vilket försvagar dess naturliga förmåga att bekämpa bakterier och andra patogener. Denna irritation kan sedan leda till rodnad, klåda och förvärra vissa tillstånd som psoriasis eller eksem.

Vetenskapliga studier om vattentemperaturens inverkan

En studie utförd på 50 volontärer visade att exponering för varmt vatten avsevärt ökar transepidermal vätskeförlust (TEWL), en viktig indikator på hudbarriärens hälsa, samt hudens pH-värde och irritation. Som jämförelse orsakar kallt vatten också förändringar, men i mindre utsträckning. Dessa resultat belyser vikten av att använda ljummet eller kallt vatten för att begränsa skador, särskilt vid frekvent tvättning, såsom rekommenderats sedan pandemin för handhygien.

Tips för att bevara din hud i duschen

För att skydda din hud, begränsa vattentemperaturen till cirka 37–39 °C och undvik alltför långa duschar. Använd milda, parfymfria produkter och kom ihåg att återfukta huden direkt efter dusch för att återställa dess lipidbarriär.

Dessa enkla steg kan förhindra torrhet, skör hud och inflammation, samtidigt som huden bibehålls mjuk och frisk, även med förbättrad hygien.

Sammanfattningsvis, välj ljummet vatten snarare än varmt vatten i duschen för att bättre skydda din hud och undvika obehaget i samband med torrhet och irritation.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Denna dåliga vana accelererar håravfall, enligt vetenskapen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Denna dåliga vana accelererar håravfall, enligt vetenskapen.

Visste du att en enkel daglig vana kan påverka ditt hårs hälsa? Enligt flera nya vetenskapliga studier är...

"Schamposmörgåsen", hårtekniken som är en succé på TikTok

En ny hårvårdsrutin gör succé på TikTok: "schampo-sandwichen". Denna metod kombinerar balsam och schampo för att ge skonsam...

Denna enkla skål med ris kan förvandla ditt badrum: det ovanliga tricket

En skål ris hör inte bara hemma på köksbordet; den kan också få en plats i badrummet. Även...

© 2025 The Body Optimist