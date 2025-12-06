Ghibli-filmernas magiska kraft på din hälsa (och vetenskapen bekräftar det)

Utöver att väcka vårt inre barn och ingjuta starka värderingar, är Studio Ghiblis filmer motgift nära till hands. En ny studie bekräftar det: dessa drömlika animerade filmer, som väcker existentiella frågor och lätt inbjuder till självrannsakan, är bra för vår hälsa. Tänk om vår älskade Totoro blev vår nya terapeut?

Ghibli-filmer, en outtömlig källa till lycka

Dessa poetiska filmer av Miyazaki är inte som andra verk. De transporterar oss till en förtrollad värld, gjord av visuella metaforer och befolkad av förtjusande karaktärer. Vi förlorar oss gärna i dem efter en hård dag. Vi rensar våra sinnen i sällskap med prinsessan Mononoke, Kiki eller Ponyo. Studio Ghibli-filmer är som Prousts madeleines på den lilla skärmen. De är nästan en mental fråga om brådska när allt går fel, och i dessa osäkra tider är Ghibli-filmer oumbärliga. Om vi ska tro en nyligen genomförd studie borde de till och med inkluderas i regeringens överlevnadskit.

Även om Studio Ghibli-filmer kanske inte gör underverk, erbjuder de en lugnande paus från våra hektiska liv. Detta är slutsatsen av en studie publicerad i "Journal of Medical Internet Research". Det är inte konstigt att vi i dessa deprimerande tider dras mer till Ghibli-filmer än till kyliga thrillers eller frenetiska storfilmer. Även om läkare ännu inte kan ordinera Ghibli-filmer tillsammans med C-vitamin, bekräftar forskare definitivt vårt val av Netflix.

Deras metod? De delade in 500 studenter i fyra grupper: hyperuppkopplade spelare, fans som tittar på Studio Ghibli-filmer i sträck, multitaskare (som gör båda samtidigt) och en kontrollgrupp… som bokstavligen inte gjorde någonting. Sedan bedömde forskarna deras nivåer av lugn, nytta och lycka med hjälp av ett mycket detaljerat frågeformulär. Resultatet: Studio Ghiblis förtrollande filmer är botemedel mot deppighet och melankoli. Miyazakis drömlika värld "kan ha en unik förmåga att framkalla nostalgi och främja en känsla av lycka hos tittare i alla åldrar."

Nostalgins oändliga kraft

Studio Ghibli-filmer har den unika förmågan att lyfta även de enklaste vardagliga aktiviteterna. De mest vardagliga scenerna får en otroligt poetisk kvalitet. En familjemåltid blir en aptitretande festmåltid, medan en enkel promenad genom fälten förvandlas till ett spännande äventyr. "Genom att förvandla vanliga ögonblick till något magiskt väcker Miyazakis verk en universell längtan efter oskuld och barnslig förundran", förklarar studiens författare.

Kort sagt: Studio Ghibli-filmer återknyter kontakten med vårt inre barn. Ännu bättre, de låter oss glömma bort våra stressiga ansvarsområden under tittandets gång. Långt ifrån att vara ytliga eller meningslösa verk som vissa andra tecknade serier riktade till små barn, berikar Ghibli-filmer oss andligt och belyser vår oro. De uppmuntrar subtilt till självrannsakan, och det är värdefullt i en falskt individualistisk värld där vi inte längre vet hur vi ska lyssna på oss själva. "Unga människor hanterar stress och sorg genom att fördjupa sin nyfikenhet, sin inre frid och sin känsla av mening", förklarar forskarna.

Dessa Ghibli-filmer har störst inverkan

Ghibli-filmer fungerar som ett botemedel mot vinterdysterhet. Vissa av Miyazakis filmer utlöser dock en större dopaminkick än andra. Det är detta som denna upplysande studie avslöjar. "Kikis leveransservice" och "Min granne Totoro" borde stå högst upp på vår filmlista. Varför? För att de är kultklassiker, måsten ses minst en gång i livet, men framför allt för att de tar upp starka känslor som rädsla och sorg för att "stärka relationer, bidra till gemenskapen och uppleva stillsam glädje".

Ännu bättre: forskare förklarar att den feel-good-effekten av Ghibli-filmer förstärks tiofaldigt när den kombineras med ett open-world-videospel, som "The Legend of Zelda: Breath of the Wild". I grund och botten skulle den vinnande anti-blues-kombinationen vara... din favorit Ghibli-film + lite tid att spela Zelda.

Disneyfans kanske överger sin överdrivna prinsessa för att umgås med den klumpiga häxan och den stora varelsen med hårig mage. I slutändan är Ghibli-filmer som en mysig filt eller en god varm choklad för vårt humör.