För att bekämpa dålig lukt i huset rekommenderar en internetanvändare en naturlig lösning.

Ibland kan en ihållande lukt finnas kvar i köket, nära skor eller runt soptunnor ... och vägra försvinna. På sociala medier är enkla tips för den här typen av vardagliga irritationsmoment det allra senaste. Senaste nytt: innehållsskaparen @mounah___ delade med sig av en naturlig, ekonomisk och otroligt enkel lösning att prova hemma.

Bikarbonat, skåpets okända hjälte

Tricket bygger på en ingrediens som många hushåll redan har: bikarbonat. Känt för sina absorberande egenskaper används det ofta för att neutralisera kvarvarande lukter i hemmet. Till skillnad från luftfräschare, som tillfälligt maskerar lukter, fungerar bikarbonat genom att fånga de molekyler som är ansvariga för dålig lukt. Kort sagt: det döljer dem inte, det hjälper till att rena luften.

@mounah___ Mina tips för ett rent, fräscht och rogivande hem… som på ett hotell 🤍✨ Prenumerera om du gillar den här typen av innehåll. ♬ Wayne X Panama - Wayne Flenory

Hur man använder den här metoden hemma

Inget kan vara enklare. Allt du behöver göra är:

häll några skedar bikarbonat i en liten skål eller ramekin;

placera behållaren i det aktuella området;

Låt verka i flera timmar, eller över natten.

Denna teknik kan användas i olika rum beroende på dina behov.

Platserna där det kan göra skillnad

Bikarbonat är särskilt uppskattat i områden där lukt tenderar att dröja sig kvar:

i kylskåpet;

nära skorna;

i skåpen;

nära ett djurs bädd;

längst ner i papperskorgen;

i badrummet;

i ett dåligt ventilerat rum.

Det är en praktisk lösning för slutna utrymmen eller hörn som ibland saknar fräschör.

Ett naturligt alternativ till konventionella luftfräschare

Många människor idag vill begränsa sin användning av doftsprayer, ljus eller starkt väldoftande doftspridare. Detta tips är tilltalande just på grund av dess enkelhet. Om du gillar väldoftande atmosfärer kan du tillsätta några droppar eterisk olja lämplig för hemmabruk till bikarbonat och placera dem i närheten (inte direkt i pulvret). Detta skapar en mjukare, mer subtil atmosfär. Målet är inte att mätta luften, utan att återställa en känsla av renhet och fräschör.

Varför sociala medier älskar den här metoden

Att det här tipset är populärt online är ingen slump. Det uppfyller flera högt önskvärda krav:

det kostar väldigt lite;

Det kräver liten ansträngning;

Den anpassar sig till flera rum;

hon använder en vanlig produkt;

Det ger snabbt intrycket av ett rent hus.

I en ofta hektisk vardag är effektiva och okomplicerade lösningar naturligt populära.

Sensmoralen i historien är att den här trenden påminner oss om att man inte alltid behöver en mängd sofistikerade produkter för att förbättra sitt hem. Ibland är de enklaste lösningarna de mest effektiva. Bikarbonat visar sig till exempel vara en smart allierad för att skapa en trevligare atmosfär hemma, utan onödiga krusiduller eller kostnader. Det är ett enkelt, lättillgängligt tips som är lätt att anamma och lätt kan bli en vana i hemmet.