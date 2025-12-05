Stressfri jul: Ett mammatips för en dekorerad julgran på bara 5 minuter

Medan barnen öppnar de första fönstren i sina adventskalendrar plockar föräldrarna fram alla jultema-lådor från vinden. Medan det är en familjetradition för många att dekorera granen, är det för mammor bara ytterligare en uppgift i deras redan överbelastade scheman. Lyckligtvis har en skotsk mamma hittat ett idiotsäkert knep för att dekorera granen på några minuter. Det kommer att bespara dig mycket besvär.

En julgran som blir dekorerad på ett ögonblick: en dröm som går i uppfyllelse!

Husen är återigen prydda med glittrande julgranskulor och skimrande julgranskulor. Medan december knappt har börjat är barnen redan ivriga att komma i julstämning: äta middag med nötknäppare, göra sina läxor i ljuset av flerfärgade girlanger och titta på "Home Alone" på repeat. Förutom att det är hårt arbete att förvandla huset till en magisk liten fristad. Och föräldrar har inga älvor till sitt förfogande som hjälper dem att fullfölja detta uppdrag.

Även om julgransdekoration är en årlig ritual man inte får missa, kan upptagna mammor förenkla det. Hur? Tack vare ett genialt och praktiskt tips som delas av Gillian Cowie . Denna skotska mamma planerar inte att patentera sin upptäckt, men hon är vänlig nog att dela den med oss.

För bara några år sedan brukade hon klättra uppför en stege för att hänga de röda julgranskulorna, de glittrande renarna och de flygande tomtarna bland grenarna. Hon ägnade två timmar av sin dyrbara tid åt att dekorera julgranen. Som en perfektionist av naturen var hon otroligt noggrann i denna konst. Naturligtvis är verkligheten långt ifrån vad de där sockersöta julfilmerna lovar. Mödrar har knappt tid att klippa naglarna och borsta tänderna, så hur skulle de kunna hitta ett ögonblick att försköna granen? Det finns inga magiska formler, bara sunt förnuft.

Att plocka undan din dekorerade julgran: tricket som fungerar

Den skotska mammans hemliga vapen? Att dekorera julgranen en gång och sedan låta den se så fin ut som möjligt tills nästa år. Med andra ord, istället för att kämpa med att ta bort alla julgranskulor en efter en och brottas med ljusen, förvarar hon sin gran färdigdekorerad. På så sätt glittrar den redan och är redo för nästa år. För att undvika att skada julgransprydnaderna eller att granen blir för förstörd, slår hon helt enkelt in den i plastfolie. Sedan lämnar hon den i ett hörn av garaget.

Och tvärtemot vad man kan tro, njuter hennes son av att packa upp denna skogens kung, en bild av ren elegans. Det är en bra uppvärmning inför julafton och den mycket efterlängtade öppningen av presenter. Modern har valt tidlösa dekorationer och lägger till några nya detaljer varje år, enligt rådande smak och trender. I år kommer hon säkerligen att komplettera sin glittrande uppvisning med handgjorda julgranskulor, glasprydnader eller små figurer i bruna nyanser.

De gyllene reglerna för att bevara magin trots allt

För barn är det en viktig och meningsfull tradition att dekorera julgranen. Just detta tillvägagångssätt kan kännas lite som att straffa dem. Men andra julgransritualer kan skapas för att glädja även de yngsta barnen. På sociala medier har föräldrar hittat en otrolig lösning: de vattnar kottar på kvällen, och nästa morgon, medan barnen fortfarande sover, sätter de upp granen. När de små vaknar lyser deras ögon upp vid åsynen av den glittrande granen.

Ni kan också låta barnen hänga upp det sista stycket: den glittrande stjärnan som uppfyller alla önskningar. Och varför inte anordna en kreativ workshop så att varje familjemedlem kan bidra och vara representerad på denna huvuddekoration? Ni kan också hitta på berättelser som de i sagor och säga att jultomten gav er lite hjälp med installationen. Kort sagt, nyckeln är att lita på sin fantasi.

Att plocka undan din dekorerade julgran sparar tid och är också en bra strategi för att spara pengar. Du är mindre frestad att köpa allt du har i sikte och du tenderar att vara mer återhållsam i butikerna.