Dessa rika indier flyr extrem förorening och blir "smogflyktingar".

I New Delhi känns varje andetag som en ansträngning. När luften blir tung, hård och skadlig för kroppen väljer vissa människor att skydda sin andedräkt på andra sätt. I en huvudstad mättad av föroreningar uppfinner de mer välbärgade nya strategier för att bevara sin vitalitet ... även om det innebär att de måste lämna.

Andning, ett livsviktigt behov som har blivit ett privilegium

Människokroppen är utformad för att röra sig, syresätta och regenerera. Ändå har djupandning blivit en daglig utmaning i New Delhi. Den indiska megastaden rankas regelbundet bland de mest förorenade städerna på planeten. Fina partiklar, industriångor, avgaser: luften är så tjock att den angriper lungorna, tröttar ut kroppen och förbrukar energi.

Inför denna situation framträder en tydlig klyfta. Medan en majoritet av invånarna fortsätter att utsätta sina kroppar för en giftig miljö, väljer en förmögen minoritet att skydda sig på andra sätt. För dessa välbärgade familjer har det blivit lika viktigt att bevara sin andningsförmåga som mat eller boende. Ren luft är inte längre bara en fråga om hälsa: den har blivit en symbol för komfort och fysisk trygghet.

Uppkomsten av en "skräddarsydd" andningsmarknad

I huvudstadens exklusiva stadsdelar har en ny lyx uppstått: ren luft i hemmet. Ultraeffektiva luftrenare , integrerade filtreringssystem, lufttäta lägenheter utformade för att skydda lungorna och främja en vilsam sömn ... ett helt ekosystem har utvecklats kring andningskomfort.

Entreprenörer har tagit tillfället i akt och erbjuder nyckelfärdiga lösningar för "bättre andning hemma". Kostnaden? Ibland överstiger den genomsnittliga årsinkomsten för en indier. En slående paradox, med tanke på att luften borde ge näring åt alla kroppar på samma sätt. Denna kommodifiering av andningen skapar en farlig illusion: att pengar permanent kan isolera en individ från ett kollektivt problem. Enligt flera experter försvagar detta individualistiska tillvägagångssätt den offentliga mobiliseringen. När vissa människor har råd med en "skyddsbubbla" försvinner reformbehovet och det politiska trycket avdunstar.

Lämnade staden för att rädda sin kropp

För andra ligger lösningen inte längre i teknologi, utan i avstånd. En mobil elit, ofta bestående av chefer, entreprenörer eller digitala arbetare, väljer att lämna New Delhi. Media refererar nu till dem som "smogflyktingar": invånare som migrerar i jakt på renare, mer uppfriskande luft, bättre för deras hälsa.

De föredragna resmålen? Bergsområden, där luften cirkulerar fritt, eller sydliga stater, som anses vara mindre förorenade. Motiven är tydliga: att skydda barn, bevara sköra lungor och återfå varaktig fysisk energi. Denna utvandring belyser en uppenbar ojämlikhet. Som forskaren Poornima Prabhakaran påpekar har "bara en liten del av befolkningen råd att lämna".

Manuella arbetare, gatuförsäljare, chaufförer och daglönare exponeras dag efter dag för luft som långsamt sliter ner kroppen. I Indien orsakar luftföroreningar miljontals sjukdomar och förtida dödsfall varje år, en tydlig påminnelse om att andning är en fråga om överlevnad.

En miljömässig… och politisk kris

När de rikaste invånarna lämnar eller isoleras sträcker sig konsekvenserna långt bortom den individuella sfären. Deras avfärd försvagar trycket på myndigheterna. Färre inflytelserika röster kräver reformer, och det finns mindre brådska att agera: kampen mot föroreningar stagnerar. Staden fastnar sedan i en ond cirkel, där luftkvaliteten försämras medan de som kan påverka besluten driver bort.

"Smogflyktingarna" förkroppsligar således en oroande verklighet: ren luft har blivit en social markör. Vissa människor kan skydda sina kroppar, medan andra lider utan något alternativ. Så länge andningen förblir ett privilegium reserverat för ett fåtal, kommer miljörättvisa att förbli utom räckhåll. För en hälsosam kropp börjar alltid med något enkelt och universellt: luft som alla ska kunna andas fritt.