Känslorna hos dessa indiska föräldrar när deras dotter öppnar Chanel-visningen

För Bhavitha Mandavas föräldrar var det en dröm som gick i uppfyllelse att se sin dotter öppna en Chanel-visning i New York. Bakom glitteret och glamouren döljer sig berättelsen om en blygsam indisk familj som, rörda till tårar, såg sin dotters meteoriska väg till modets höjder.

En viral scen fylld av känslor

I en video som har blivit viral ses Bhavithas föräldrar i Indien titta på öppningen av Chanel Métiers d'Art-visningen på en skärm, filmad på tunnelbanestationen Bowery i New York. Hennes mamma, i tårar, upprepar sin dotters namn medan hon applåderar, medan hennes pappa tittar på, synbart överväldigad av stolthet. Videon, som delas på Instagram med bildtexten "Mina bruna föräldrar tittar på mig öppna Chanel-visningen", har fått miljontals visningar och en flod av innerliga kommentarer från både kändisar och vanliga människor.

Från Hyderabad till New Yorks tunnelbana

Bhavitha föddes i Hyderabad i en medelklassfamilj och studerade ursprungligen arkitektur och hjälpmedelsteknik vid New York University, långt ifrån catwalkens värld. Hon upptäcktes nästan av en slump på New Yorks tunnelbana, vid en tidpunkt då hon inte hade någon aning om vilken betydelse detta möte skulle ha. Hennes första stora framträdande var exklusivt för Bottega Veneta, under ledning av Matthieu Blazy, som skulle bli en av nyckelpersonerna i hennes väg till berömmelse.

Öppning av Chanel: ett historiskt ögonblick

Några säsonger senare blev Bhavitha den första indiska modellen att öppna en Chanel Métiers d'Art-visning, ett ögonblick som hyllades som "historiskt" för sydasiatisk representation inom lyxsektorn. Visningen, som iscensattes i en nedlagd tunnelbanestation i New York, gav eko åt just den plats där hon upptäcktes och sluter en symbolisk cirkel. I sin Instagram-story och bildtext erkände den unga kvinnan att hon "inte kan hitta orden" för att beskriva vad det betyder för henne och hennes nära och kära.

En stolthet som sträcker sig över familjen

Utöver hennes föräldrar ser många indier och medlemmar av diasporan hennes resa som ett tecken på globalt erkännande av deras kultur och talanger. Kommentarer framkallar "ställföreträdande stolthet" och "glädjen av att se färgade föräldrar rörda av sin dotters internationella framgång". Videon av denna intima reaktion, som blev viral, förvandlar ett modeögonblick till en symbol för social rörlighet, hopp och representation för en hel generation.

Bhavitha Mandavas föräldrars känslomässiga reaktion illustrerar perfekt att bakom varje modevisning och prestigefylld titel finns en djup mänsklig historia. Deras stolthet, som delas via en skärm, överskrider gränser och påminner oss om att en persons framgång kan bli en hel gemenskaps framgång.