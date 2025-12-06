Dessa ikoniska byxor från 2000-talet är tillbaka i vinter

Till alla modefantaster med nostalgi för 2000-talet: i vinter upplever garderoberna en sann återupplivning. Y2K-stilen gör comeback. I vinter är tre viktiga byxor från 2000-talet särskilt framträdande och återtar modevisningarna och våra Instagram-flöden.

Lågmidiga byxor

Om en symbol skulle sammanfatta 2000-talet, skulle det utan tvekan vara lågmidjade byxor. Denna skärning, ofta kritiserad men alltid eftertraktad, gör comeback. Och den här säsongen omfamnar vi den utan att tveka. Borta är idén att lågmidjade byxor är reserverade för en viss kroppstyp: de har blivit ett plagg som passar alla personligheter och inbjuder oss att fira våra kroppar i all sin unikhet.

Ett exempel på en look som fungerar: lågmidjade byxor som bärs med en vit crop top och loafers, för en preppy och smickrande look. De lågmidjade byxorna ger den där självsäkra touchen av glamour som är karakteristisk för 2000-talet utan att någonsin bli en karikatyr.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Marie (@marie_gms)

Snörbyxor

Ännu en obestridd stjärna i 2000-garderoben: snörbyxorna. Allt annat än blygsamma, detta skulpturala plagg leker med hud, volym och texturer. I sin mjukare version är snörningen diskret och subtilt avslöjad genom en liten öppning; i sin djärvare version är den heltäckande och förvandlar byxorna till ett verkligt arkitektoniskt element.

Det är omöjligt att inte tänka på Christina Aguileras ikoniska look på MTV Movie Awards 2001. Snörbyxorna framhäver diskret benen eller höfterna och skapar en subtil kontrast mellan struktur och böljande elegans. Ett iögonfallande plagg, förvisso, men perfekt att bära med en grovstickad tröja, en överdimensionerad vit skjorta eller en återvunnen topp. Nyckeln är att hitta din egen balans, din egen personliga stil.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Hello Moon Shop ® - ESHOP (@hellomoonshop)

Cargobyxor

Länge reserverade för äventyrslystna personer eller streetwear-looks, gör cargobyxor också comeback, med en tydlig ambition: att bli ett vinteressentiellt plagg. Deras XXL-fickor, funktionella stil och absoluta komfort gör dem till ett plagg som är lika praktiskt som det är ultratrendigt.

Cargobyxor smickrar alla kroppstyper tack vare sitt slanka fall och omslutande passform. Som en extra bonus passar de lika bra till vardags som till kvällsutflykter. Du kan bära dem med en åtsittande topp för att balansera proportionerna, en beskuren jacka för att ge din siluett en extra dynamik, eller till och med en texturerad tröja för att leka med kontraster.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Anne-Sophie Bastien (@banso73)

Kort sagt, den här säsongen gör de ikoniska byxorna från 2000-talet inte bara comeback: de etablerar sig som riktiga nödvändigheter. Låg midja, dragsko, cargo-modell… dessa plagg förkroppsligar ett friare, mer inkluderande mode. Ett mode som uppmuntrar dig att göra varje silhuett till din egen, enligt dina önskningar, ditt humör och din personlighet. Ett mode som hyllar kroppar, stilar och kreativitet utan några begränsningar.