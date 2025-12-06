Search here...

Dessa ikoniska byxor från 2000-talet är tillbaka i vinter

Modetrender
Margaux L.
Freepik

Till alla modefantaster med nostalgi för 2000-talet: i vinter upplever garderoberna en sann återupplivning. Y2K-stilen gör comeback. I vinter är tre viktiga byxor från 2000-talet särskilt framträdande och återtar modevisningarna och våra Instagram-flöden.

Lågmidiga byxor

Om en symbol skulle sammanfatta 2000-talet, skulle det utan tvekan vara lågmidjade byxor. Denna skärning, ofta kritiserad men alltid eftertraktad, gör comeback. Och den här säsongen omfamnar vi den utan att tveka. Borta är idén att lågmidjade byxor är reserverade för en viss kroppstyp: de har blivit ett plagg som passar alla personligheter och inbjuder oss att fira våra kroppar i all sin unikhet.

Ett exempel på en look som fungerar: lågmidjade byxor som bärs med en vit crop top och loafers, för en preppy och smickrande look. De lågmidjade byxorna ger den där självsäkra touchen av glamour som är karakteristisk för 2000-talet utan att någonsin bli en karikatyr.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Marie (@marie_gms)

Snörbyxor

Ännu en obestridd stjärna i 2000-garderoben: snörbyxorna. Allt annat än blygsamma, detta skulpturala plagg leker med hud, volym och texturer. I sin mjukare version är snörningen diskret och subtilt avslöjad genom en liten öppning; i sin djärvare version är den heltäckande och förvandlar byxorna till ett verkligt arkitektoniskt element.

Det är omöjligt att inte tänka på Christina Aguileras ikoniska look på MTV Movie Awards 2001. Snörbyxorna framhäver diskret benen eller höfterna och skapar en subtil kontrast mellan struktur och böljande elegans. Ett iögonfallande plagg, förvisso, men perfekt att bära med en grovstickad tröja, en överdimensionerad vit skjorta eller en återvunnen topp. Nyckeln är att hitta din egen balans, din egen personliga stil.

Cargobyxor

Länge reserverade för äventyrslystna personer eller streetwear-looks, gör cargobyxor också comeback, med en tydlig ambition: att bli ett vinteressentiellt plagg. Deras XXL-fickor, funktionella stil och absoluta komfort gör dem till ett plagg som är lika praktiskt som det är ultratrendigt.

Cargobyxor smickrar alla kroppstyper tack vare sitt slanka fall och omslutande passform. Som en extra bonus passar de lika bra till vardags som till kvällsutflykter. Du kan bära dem med en åtsittande topp för att balansera proportionerna, en beskuren jacka för att ge din siluett en extra dynamik, eller till och med en texturerad tröja för att leka med kontraster.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Anne-Sophie Bastien (@banso73)

Kort sagt, den här säsongen gör de ikoniska byxorna från 2000-talet inte bara comeback: de etablerar sig som riktiga nödvändigheter. Låg midja, dragsko, cargo-modell… dessa plagg förkroppsligar ett friare, mer inkluderande mode. Ett mode som uppmuntrar dig att göra varje silhuett till din egen, enligt dina önskningar, ditt humör och din personlighet. Ett mode som hyllar kroppar, stilar och kreativitet utan några begränsningar.

Margaux L.
Margaux L.
Jag är en person med varierande intressen, skriver om olika ämnen och brinner för inredning, mode och tv-serier. Min kärlek till skrivande driver mig att utforska olika områden, oavsett om det handlar om att dela personliga reflektioner, erbjuda stilråd eller dela recensioner av mina favoritprogram.
Article précédent
Här är den nya lyckoamulett som kommer att ersätta din Labubu.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Här är den nya lyckoamulett som kommer att ersätta din Labubu.

I flera månader nu har Labubu klamrat sig fast vid våra handväskor och regerat över våra dragkedjor. Men...

"Wirkin": väskan alla pratar om (och som redan flyger av hyllorna)

En rektangulär väska i konstläder med handtag och spänne, som dök upp på Walmart (den amerikanska multinationella återförsäljaren)...

Varför den röda tröjan har blivit ett måste den här säsongen

Denna höst/vinter 2025/2026 framstår den röda tröjan som ett måste i modevärlden, en slående kontrast till de vanliga...

Den här jackmodellen etablerar sig som ett kultplagg den här säsongen.

Den diagonalt dragkedjeförsedda jackan, inspirerad av fäktning, framstår som ett nytt kultplagg den här säsongen, särskilt bland Generation...

Dessa bortglömda skor gör en överraskande comeback tack vare Natalie Portman

Natalie Portman, som för närvarande är i Paris för att marknadsföra filmen "Vie Privée" (En mycket privat affär),...

Lady Gaga älskar det: den här handväskan i sliten stil är just nu modebesatthet.

Om extravagans hade ett ansikte, skulle det utan tvekan vara Lady Gaga. "Bad Romance"-sångerskan, känd för sina politiskt...

© 2025 The Body Optimist