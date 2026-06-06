"Hon ser ut som en man": Emma Corrins outfit delar åsikterna på röda mattan

Den brittiska skådespelerskan Emma Corrin har aldrig försökt att göra alla nöjda – och "The Crown"-stjärnans senaste offentliga framträdande bevisade det återigen. På en röd matta i London skapade Emma Corrin furore i en skräddarsydd kostym som snabbt utlöste en mängd kommentarer.

En skräddarsydd kostym och ett starkt "power dressing"-uttryck

För öppningsceremonin för Londons Power of Women valde Emma Corrin en tydligt arkitektonisk silhuett. En perfekt skräddarsydd, enkelknäppt, mörkbrun kavaj bars över en ljusblå skjorta vars knappar var lätt öppna vid halsringningen. Byxorna, som matchade kavajen, föll perfekt över röda pumps med fyrkantig tå – en kromatisk touch som livade upp hela outfiten.

Smycken ger en touch av glitter till handleder och fingrar. Håret är stylat i en mycket kort, bakåtsvept blowout, och sminket är diskret, tack vare Gina Kane. Hela looken övervakades av kändisstylisten Harry Lambert, som har samarbetat med Emma Corrin i flera säsonger. Det är en perfekt demonstration av modern "power dressing" – självsäker, strukturerad och resolut modern.

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En androgyn signatur

Emma Corrin, som har identifierat sig som icke-binär sedan 2021 och använder pronomenen *iel*/*de*, har gjort kostymen till sin stilistiska signatur. Från Oscarsgalans röda matta till Metgalan och festivaler återupplever varje framträdande denna estetik, och pendlar mellan oklanderlig skrädderi och feminina detaljer. Det är en signaturstil som speglar hennes egen identitet – den som förkastar de binära kategorierna mode och samhälle.

På sociala medier är dock denna ståndpunkt inte universellt accepterad. Under bilderna som publicerats av internationella medier återges flera kommentarer i samma refräng: "Hon ser ut som en man", "Varför är hon klädd så där?" "Det stör mig." Dessa reaktioner avslöjar mindre om själva klädseln än om den ihållande rigiden i könsbaserade klädkoder.

En historisk utmärkelse

Det är förmodligen kvällens sammanhang som gör denna kritik desto mer olämplig, eftersom Emma Corrin den kvällen var den första icke-binära personen att ta emot Power of Women-priset, ett pris som ges till individer som har använt sin synlighet för att förskjuta kulturella och sociala gränser.

”Jag är dubbelt hedrad över att vara den första icke-binära personen att få detta pris”, betonade Emma Corrin under sitt tal. Innan hon tillade, på något bruten men vältalig franska: ”Det är avgörande, mer än någonsin, att människor kan komma samman och stödja varandra, oavsett hur de identifierar sig. Så mycket förändring kan komma från dessa stödnätverk.”

Med denna Miu Miu-kostym levererar Emma Corrin mycket mer än bara ett lyckat modeframträdande. Det är ett svar till alla de som fortfarande tror att det bara finns ett sätt att klä sig efter sitt kön. Och den påminner oss subtilt om vad en stor prisutdelning aldrig bör glömma: friheten att vara sig själv är i grunden den vackraste outfiten.