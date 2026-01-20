Search here...

Skådespelerskan Philippine Leroy-Beaulieu, kategoriserad som "en kvinna över 50", avvecklar åldersstereotyper

Léa Michel
Extrait de la série « Emily in Paris »

Nyligen, som gäst i programmet En Aparté , förklarade skådespelerskan som spelar Sylvie Grateau i Netflix-serien "Emily in Paris" att hela reklamkampanjen för hennes roll kretsade kring hennes ålder: "Min marknadsföring fokuserade starkt på det faktum att jag är en kvinna över 50, och ärligt talat tycker jag att det inte är ett problem." Philippine Leroy-Beaulieu betonade att detta fokus förstärker stereotyper snarare än att överskrida dem.

Sylvie, ett kraftfullt motexempel

Sedan den första säsongen av serien "Emily in Paris" har hennes karaktär, en kompromisslös, elegant och dynamisk parisisk chef, skakat om allt. Klädd av designers, jonglerande en ambitiös karriär och ett givande kärleksliv, erbjuder Sylvie Grateau en sällsynt och uppfriskande bild av så kallade mogna kvinnor på skärmen. Philippine Leroy-Beaulieu förkroppsligar således en stark femininitet, långt ifrån de vanliga rollerna som dämpade änkor eller bifigurer.

"Sann" skönhet är energi och frihet.

Skådespelerskan Philippine Leroy-Beaulieu avvisar de nya begränsningar som åldern medför: "Livets skönhet ligger i den energi vi har, vår nyfikenhet, rätten att ändra oss, att kliva utanför de gränser vi har satt för oss själva." Hon försvarar en befriande vision där åldern varken medför nedgång eller konformitet, och kritiserar samhälleliga förväntningar som begränsar kvinnor till snäva kategorier.

Philippine Leroy-Beaulieus budskap resonerar särskilt starkt i en tid där kvinnors representation i media utvecklas långsamt. Hennes hållning ligger i linje med en bredare rörelse som förespråkar synlighet för kvinnor i alla åldrar, utan karikatyr eller nedlåtenhet. Genom sin roll i Netflix-serien "Emily in Paris", såväl som i verkliga livet, skapar Philippine Leroy-Beaulieu ett utrymme där erfarenhet blir en tillgång, inte en belastning.

