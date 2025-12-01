"Jag älskar magmuskler!": Vid 38 års ålder skapar den här modellen uppståndelse i Rio

Rosie Huntington-Whiteley har återigen bländat sina fans med en serie semesterbilder publicerade på Instagram. Den tidigare Victoria's Secret-modellen utstrålar en lugn som inspirerar tusentals av hennes följare.

En ljus resa till Brasilien

Under sin vistelse i Rio de Janeiro delade den brittiska modellen och skådespelerskan flera foton tagna mellan havet och tropisk vegetation, tillsammans med det ömma meddelandet "Rio, du stal mitt hjärta!". På bilderna ser Rosie strålande ut i en vit strandoutfit, förstärkt av en modern skärning som framhäver hennes magmuskler.

En skönhet beundrad av sina fans

Internetanvändare reagerade snabbt på inlägget. Kommentarerna flödade över av beundran och vänlighet: vissa berömde hennes disciplin, andra hennes karisma ( "Jag älskar magmusklerna!" ) och hennes orubbliga enkelhet. En av de vanligaste kommentarerna på Instagram, "Så naturlig!" , vittnar om fansens uppskattning för hennes äkthet. Många lyfte också fram hur hon förkroppsligar en självsäker, opretentiös skönhet, både inspirerande och lättillgänglig.

Ett nytt liv borta från rampljuset

Sedan hon flyttade till London med skådespelaren Jason Statham och deras två barn har Rosie frodats i en mer fridfull miljö. Långt borta från Hollywoods frenesi ägnar hon mer tid åt sin familj och sina personliga projekt. I nyligen genomförda intervjuer talar hon känslosamt om sin glädje över att se sina barn växa upp omgivna av naturen och sina nära och kära, samtidigt som hon fortsätter att odla sin passion för mode och design.

Mellan elegans och livsglädje fortsätter Rosie Huntington-Whiteley att fascinera en alltmer lojal publik, vunnen av denna modell och skådespelerska som vet hur man kombinerar naturlighet och sofistikering.