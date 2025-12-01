Search here...

"Jag älskar magmuskler!": Vid 38 års ålder skapar den här modellen uppståndelse i Rio

Léa Michel
@rosiehw/Instagram

Rosie Huntington-Whiteley har återigen bländat sina fans med en serie semesterbilder publicerade på Instagram. Den tidigare Victoria's Secret-modellen utstrålar en lugn som inspirerar tusentals av hennes följare.

En ljus resa till Brasilien

Under sin vistelse i Rio de Janeiro delade den brittiska modellen och skådespelerskan flera foton tagna mellan havet och tropisk vegetation, tillsammans med det ömma meddelandet "Rio, du stal mitt hjärta!". På bilderna ser Rosie strålande ut i en vit strandoutfit, förstärkt av en modern skärning som framhäver hennes magmuskler.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Rosie HW (@rosiehw)

En skönhet beundrad av sina fans

Internetanvändare reagerade snabbt på inlägget. Kommentarerna flödade över av beundran och vänlighet: vissa berömde hennes disciplin, andra hennes karisma ( "Jag älskar magmusklerna!" ) och hennes orubbliga enkelhet. En av de vanligaste kommentarerna på Instagram, "Så naturlig!" , vittnar om fansens uppskattning för hennes äkthet. Många lyfte också fram hur hon förkroppsligar en självsäker, opretentiös skönhet, både inspirerande och lättillgänglig.

Ett nytt liv borta från rampljuset

Sedan hon flyttade till London med skådespelaren Jason Statham och deras två barn har Rosie frodats i en mer fridfull miljö. Långt borta från Hollywoods frenesi ägnar hon mer tid åt sin familj och sina personliga projekt. I nyligen genomförda intervjuer talar hon känslosamt om sin glädje över att se sina barn växa upp omgivna av naturen och sina nära och kära, samtidigt som hon fortsätter att odla sin passion för mode och design.

Mellan elegans och livsglädje fortsätter Rosie Huntington-Whiteley att fascinera en alltmer lojal publik, vunnen av denna modell och skådespelerska som vet hur man kombinerar naturlighet och sofistikering.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Klädseln hon har på sig när hon spelar tennis fascinerar internetanvändare
Article suivant
Vid 78 års ålder fängslar denna "Cabaret"-ikon i svart klänning

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Anya Taylor-Joy strålar i en guldklänning på röda mattan

Den brittisk-amerikanska skådespelerskan Anya Taylor-Joy, jurymedlem vid den 22:a internationella filmfestivalen i Marrakech, fängslade nyligen publiken på andra...

Vid 56 års ålder strålar Jennifer Lopez i köket i en satinklänning

Jennifer Lopez förvandlade nyligen sitt kök till en veritabel modevisning för Thanksgiving, där hon strålade i en satinklänning...

Kritiserad för sin kropp öppnar denna före detta cheerleader upp om pressen från sporten

Före detta cheerleadern Claire Wolford, känd för att vara en del av det legendariska Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC),...

Vid 78 års ålder fängslar denna "Cabaret"-ikon i svart klänning

Den amerikanska skådespelerskan och före detta modellen Marisa Berenson fängslade nyligen fotografer på den 22:a internationella filmfestivalen i...

Klädseln hon har på sig när hon spelar tennis fascinerar internetanvändare

Isidora (@isidorapjv), en certifierad tennistränare och modell, sätter Instagram i brand med sina videor där hon visar sig...

Kim Kardashians osannolika strandoutfit splittrar internetanvändare

Kim Kardashian skapade nyligen uppståndelse genom att simma i Rio de Janeiros hav på natten iklädd en vintageklänning...

© 2025 The Body Optimist