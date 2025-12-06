"Folk stirrar på mig nu": efter en dykolycka förändras hans utseende drastiskt

Alejandro "Willy" Ramos, en före detta professionell peruansk dykare, såg sitt liv förändras drastiskt 2013 under en olycka utanför Piscos kust i Peru. En nöduppstigning från 30 meters djup orsakade allvarlig dykarsjuka, vilket lämnade hans överkropp och armar svullna med ihållande kvävebubblor.

Dödsolyckan som markerar en vändpunkt

Medan Willys syrgasslang dök för att samla skaldjur skars han av av en förbipasserande båt, vilket tvingade honom att plötsligt komma upp till ytan utan att respektera dekompressionsstoppen. Kvävet som löstes upp i hans blod bildade sedan massiva bubblor i hans bröst och armar, vilket orsakade extrem svullnad (biceps med en omkrets på 62–72 cm) och djup vävnadsskada.

Obehag i kamrarna: ett exceptionellt medicinskt fall

Denna dykarsjuka, eller "kammarsjuka", uppstår vid snabba tryckförändringar, typiska för djupdykning. I Willys fall fastnade bubblorna i hans hud, vilket gjorde direkt kirurgiskt avlägsnande omöjligt. Läkarna beskriver honom som ett "unikt fall i världen" och undersöker till och med andra sällsynta sjukdomar parallellt, medan ledvärk och nedsatt rörlighet hindrar honom från att återgå till sitt jobb.

Hyperbariska behandlingar: långsamma och kostsamma framsteg

Endast tryckkammare, som administrerar ren syrgas under tryck, löser upp bubblorna delvis: 30 % elimineras efter dussintals sessioner, och ytterligare minst 100 behövs. Utan tillräcklig socialförsäkring överlever Willy på minimalt stöd, och hans kropp bär fortfarande ärren 12 år senare.

Stirrande blickar och isolering: den psykologiska prövningen

”Folk stannar upp och stirrar på mig som om jag vore något slags konstigt djur, de kallar mig ett monster”, berättade han för BBC 2018 och beskrev sin depression och ångest inför den omgivande medlidandet. Detta sociala handikapp, i tillägg till hans fysiska lidande, förvandlade en man som ansågs robust till en isolerad figur. Hans berättelse inger respekt: den om en man som, trots sitt lidande, vägrar att tystna och förvandlar sin prövning till ett budskap om förebyggande åtgärder och motståndskraft.

Berättelsen om Alejandro "Willy" Ramos sträcker sig över en enkel nyhetsartikel: den belyser de extrema riskerna med dykning, ofta okända för allmänheten, såväl som de mänskliga, medicinska och sociala konsekvenserna av en olycka som krossar ett liv. Tolv år efter händelsen fortsätter Willy att kämpa inte bara mot de fysiska efterverkningarna av svår dykarsjuka, utan också mot andras bedömning, ibland mer smärtsam än själva sjukdomen.