Hur klistermärken och färger förändrar hur vi ser diabetesapparater

Blodsockersensorn är den gemensamma nämnaren för personer med diabetes. Denna medicintekniska apparat, ofta dold under en ogenomskinlig ärm eller undanstoppad i skuggorna av byxor, är enbart avsedd att indikera glukosnivåer i realtid. Den var inte utformad för att vara dekorativ eller fungera som smycke. Men i en anda av självacceptans dyker små, finurliga mönster upp på dessa apparater, ungefär som utbytbara tillfälliga tatueringar.

Dekorativa lappar utformade för att smälta in med sensorerna

Generellt sett håller personer med diabetes sina blodsockersensorer diskret dolda. Oavsett om de är inbäddade i armen, bakom bicepsen eller fastspända på låret, kikar de sällan fram. Denna sensor, inbäddad i huden, som avslöjar en diagnos och ibland drar till sig uppmärksamheten hos mindre informerade, är inte nödvändigtvis det mest smickrande tillbehöret att bära. Med sin skarpa design, rena färg och minimalistiska utseende var den inte utformad för att förbättra ens utseende eller uppmuntra självuttryck. Dess enda syfte är att övervaka blodsockernivåer, ge värdefull medicinsk information och utföra funktionen av en hälsoapparat – inget mer.

Många ser den som en inkräktare på sin silhuett, en svart (eller snarare vit) skavank på sin outfit. Det måste sägas att blodsockersensorn i sin ursprungliga form inte direkt gör ett uttalande och saknar stil. Men modeentusiaster med omättlig kreativitet tar sig an uppgiften att anpassa denna själlösa enhet, i enlighet med skönhetsriktlinjerna från vår internationella Winx: Zara Larsson.

Vissa kvinnor lindar in den i guldtråd för att skapa ett dekorativt armband, medan andra trotsar tristesserna med denna blodsockermätare genom att dekorera den med strass för att ge den ett festligt utseende. Den verkliga konstnärliga bedriften ligger i de dekorativa lapparna, skurna till formen på dessa enheter. Många märken ägnar sig åt att klä upp dessa mätenheter, och med sina specialtillverkade klistermärken skapar de illusionen av en tillfällig stämpel. Från blommönster till djurmotiv, och till och med kawaii-tryck med Hello Kitty, förvandlas denna enhet, en gång en källa till pinsamhet, till en målarduk för kreativitet.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Gracie Thompson (@gracie_malise)

Förvandla ett medicinskt tillbehör till en ikonisk prydnad

Dessa specialdesignade schabloner, utformade för att lyfta fram dessa fodral som en brosch på en blus eller en halsduk i en monokrom outfit, är inte "kamouflage" för att sudda ut deras fysiska verklighet. De är symboler för självbekräftelse, stilförstärkare. De ger personlighet åt dessa opersonliga fodral och förvandlar dem från en ren formalitet till en källa till stolthet, till och med en distinkt visuell identitet.

Dekorerade med dinosaurier, blommor och syrliga frukter, kantade med snäckskal eller till och med täckta med hjärtan, är dessa lappar en härlig balsam för självkänslan, som ofta försvagas av sjukdom. Personer med diabetes kan därför matcha sina lappar med sina kläder eller använda dem som en färgklick i en annars neutral look. Inspirerade av tillfälliga tatueringar är dessa lappar utmärkta stilaccessoarer. Och även om de är avtagbara och tillfälliga, lämnar de ett bestående intryck på självförtroendet hos dem som bär dem.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg som delas av alyssa (@lyss.kostrzewa)

När självförtroendet (äntligen) blir vår hud

På sociala medier är blodsockersensorn inte längre en magnet för kritik eller viskningar; den har blivit ett mittpunkt, ett medicinskt smycke. Inkluderande designers omfamnar till och med denna "nisch"-konstform så att personer med diabetes inte längre känner sig som utomjordingar från en annan planet, utan snarare som ikoniska figurer.

Dessa övervakningsenheter inspirerar till fria sinnen i modevärlden och fungerar som grund för alla möjliga lekfulla detaljer. Till exempel, medan @cal.jewellery tillverkar ekologiska fodral med hjälp av en 3D-skrivare, sätter @jewellerybysense in dem i ett armband som en diamant. Diskreta företag och stora varumärken mobiliserar sig för att förvandla blodsockersensorn till en personlig totem, en lyckobringare.

Apparaten mäter inte längre bara blodsocker. När den pryds med kor, munkar, fotbollar, bohemiska mandalas, strass eller guldmetall liknar den ett starkt visuellt språk och ökar spontant självkänslan.