Search here...

Efter lunch är den ideala tuppluren kortare än man kanske tror.

Välbefinnande
Léa Michel
drobotdean/Freepik

Vem har inte drömt om att sjunka ner i en fridfull och återhämtande sömn några timmar efter lunch? Tänk om vi sa att mindre ibland är mer? Vetenskapen visar att den ideala tuppluren inte mäts i timmar, utan i minuter ... och det kan förändra dina eftermiddagar!

20 minuter: hemligheten bakom effektiva tupplurar

Många forskare är överens: en kort tupplur på cirka 20 minuter efter lunch är mer än tillräckligt för att ladda batterierna. En amerikansk studie som rapporterats av Psychologies visar att om man överskrider denna längd kan det till och med leda till ett fenomen som kallas "sömntröghet", det ögonblick då man känner sig vilsen, avdomnad och omotiverad. För att inte tala om att långa tupplurar kan störa nattsömnen. Å andra sidan låter en power nap dig starta dagen på rätt sätt, med ökad koncentration och energi, samtidigt som du förblir alert och dynamisk.

De oväntade fördelarna med en kort tupplur

Du kanske tror att en tupplur på bara några minuter inte gör någon större skillnad. Tänk om! Mellan 15 och 20 minuter räcker för att förbättra ditt minne, din vakenhet och till och med din produktivitet. Nyckeln är att undvika att falla i djup sömn, vilket ofta är orsaken till den där "hjärndimma"-känslan när du vaknar. Sömnspecialister uppmuntrar denna vana: en vältajmad power nap erbjuder alla fördelar med vila utan nackdelarna med långa perioder av inaktivitet.

Så optimerar du din power nap

För att göra dessa få minuter verkligt fördelaktiga är det viktigt att skapa en vilsam miljö. Hitta en lugn plats, stäng av telefonen eller minska visuella distraktioner, och se till att inte överskrida 20 minuter. Denna enkla rutin kan enkelt integreras i ditt dagliga liv, oavsett om du är på kontoret eller hemma. Resultatet: du bekämpar effektivt eftermiddagströtthet, skuldfri och med en känsla av lätthet.

Lärdomen är tydlig: den ideala tuppluren efter lunch är kortare än du kanske tror. Genom att begränsa dig till 15–20 minuter maximerar du fördelarna för din kropp och ditt sinne, samtidigt som du respekterar din naturliga rytm. Nästa gång du känner för att ta en tupplur efter din måltid, kom ihåg att några minuter är allt som krävs för att komma tillbaka på rätt spår.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Rädd för att vara värd? Så här övervinner du det under julhelgen.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Rädd för att vara värd? Så här övervinner du det under julhelgen.

Vintern närmar sig, julbelysningen tänds, och med den kan en liten knut i magen uppstå. Att ha gäster...

FOFO, detta nya moderna syndrom: så här vet du om du har det

FOFO, eller "rädsla för att få reda på det", är ett modernt syndrom som leder till att människor...

Trött "utan anledning"? Vad dina tankar kanske försöker säga dig

Känner du dig utmattad, även efter en god natts sömn, och förstår inte varför? Denna ihållande trötthet kan...

Det här är tecknen på att ditt jobb utmattar dig

Du älskar det du gör, men något är inte riktigt rätt. Du känner dig mindre motiverad, mer trött...

"Medelålderns värsta fiende är inte ålder": den här tvåbarnsmamman öppnar upp

Att gå in i fyrtioårsåldern är lite som att öppna ett nytt kapitel utan att helt veta vad...

Här är anledningen till att du kan känna dig pressad på jobbet när semestern närmar sig.

Högtidernas ankomst borde framkalla sötma, gnistra och gemensam glädje. Ändå känns den här perioden för många av er...

© 2025 The Body Optimist