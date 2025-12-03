Detta hjärtsymptom blossar upp under semestersäsongen.

Julhelgen glittrar av magi, återföreningar och mysiga stunder. Men bakom de blinkande ljusen och de överdådiga festerna lurar ett mycket mindre festligt fenomen. Ditt hjärta, den formidabla livets motor, kan sättas på prov.

När julens magi förändrar din puls

När vi tänker på julen föreställer vi oss omedelbart stora folksamlingar runt bordet, skratt som värmer atmosfären och den mysiga atmosfären som omsluter dig som en varm filt. Även om dessa stunder är värdefulla, kommer de också med beteenden som, utan att du ens inser det, kan störa din hjärtrytm. Och bland dem finns det ökända julhjärtsyndromet , en ovälkommen gäst.

Detta syndrom, vars namn nästan låter som att det hör hemma i en romantisk julkomedi, är ändå högst verkligt. Det är en hjärtrytmrubbning som utlöses av överdriven alkoholkonsumtion. Oavsett om du dricker champagne för att fira, ett gott rött vin till maten eller den där hemlagade punschen som din farbror hällde upp lite för generöst, kan ditt hjärta reagera oförutsägbart.

Alkohol: en lömsk fiende till ditt hjärta

Dagen efter att man har ätit för mycket är det inte ovanligt att man upplever hjärtklappning, en känsla av snabba hjärtslag, som om hjärtat plötsligt hade börjat springa ett maratonlopp medan man bara försökte återhämta sig från föregående natt. Enligt Dr. Gérald Kierzek, akutläkare, bör denna arytmi – kallad förmaksflimmer – inte tas lättvindigt. Den ökar till och med risken för stroke. Han påpekar att en av fyra strokefall är kopplad till ett förmaksflimmerepisod.

En studie från 2020 ger biologiska förklaringar till detta fenomen. Etanol, den viktigaste ingrediensen i dina favoritdrycker, verkar direkt på ett essentiellt enzym: proteinkinas C. Genom att störa de elektriska signaler som gör att ditt hjärta kan slå smidigt kan det orsaka en arytmi. Denna störning uppträder vanligtvis inom 8 timmar efter konsumtion och försvinner inom 24 timmar. Om du redan är benägen att få hjärtproblem är det bäst att undvika alkohol helt och hållet, rekommenderar Dr. Kierzek.

Vinter: en årstid som komplicerar hjärtats uppgift

Och alkohol är inte den enda boven i dramat. Vintern i sig konspirerar mot dig. Enligt American Heart Association ökar dödsfallen i hjärtattacker med cirka 10 % under denna säsong, med en topp runt jul och nyår. Varför blir denna känslomässigt varma tid så kall för ditt hjärta?

Flera faktorer samverkar. För det första orsakar det kalla vädret vasokonstriktion i artärerna, vilket minskar deras diameter. Ditt hjärta måste då arbeta hårdare för att cirkulera blod. Lägg till det måltider med högt fett- och saltinnehåll, vilket utgör en verklig metabolisk utmaning, och du har en cocktail som inte är gynnsam för din hjärthälsa. Och låt oss inte glömma stress – ja, även om du älskar att förbereda dig inför julen – vilket kan bli en försvårande faktor. Att leta efter den "perfekta" presenten, organisera måltiden, hantera familjebesök: allt detta sätter din kropp under belastning. Slutligen, en sista punkt som ofta förbises: under helgerna tvekar många att söka läkarhjälp om de känner sig dåliga, av rädsla för att störa någon. Detta är en reflex att undvika.

Hur man får en fridfull julhelg utan att det gör ont i hjärtat?

Dr. Kierzek betonar följande: om du upplever obehag, smärta, andnöd eller oregelbunden puls, skjut aldrig upp att söka läkarvård. Din hälsa är värdefull och ditt hjärta förtjänar din fulla uppmärksamhet. För att njuta av helgerna fullt ut utan att ge upp det du älskar erbjuder American Heart Association några enkla tips.

Agera snabbt vid obehag: om du upplever bröstsmärtor, andnöd eller allmän sjukdomskänsla, ring 15 omedelbart. Det är bättre att söka läkarhjälp för ofta än inte tillräckligt ofta.

Måttlig din måltids- och alkoholkonsumtion: njut av säsongsbetonad mat samtidigt som du är medveten om dina begränsningar.

Hantera din stress: andas, delegera, sätt saker i perspektiv. Du behöver inte bära allt på dina axlar.

Håll dig fysiskt aktiv: promenader, ett yogapass, lite dans, vad som helst är bra för att aktivera kroppen.

Försumma inte dina behandlingar: om du genomgår behandling, följ den noggrant, även mitt i den festliga spänningen.

Fira med vänlighet: den vackraste gåvan till ditt hjärta

Julhelgen är en tid för kärlek och delning. Men att fira betyder inte att man försummar sig själv. Genom att anta en vänlig och omtänksam attityd gentemot sin kropp kan du ge dig själv en start på året fylld av välbefinnande. Du kan skratta, fira och höja ett glas om du vill, samtidigt som du bibehåller den balans som gör att du kan njuta av varje ögonblick utan att riskera ditt hjärta.

Kort sagt, ditt hjärta är en trogen följeslagare: ge det den respekt, uppmärksamhet och ömhet det förtjänar. På så sätt kan du njuta av ljusa helgdagar och ett nytt år som börjar på bästa möjliga sätt.