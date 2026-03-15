"Räksyndrom": Varför den här hållningen på kontoret oroar specialister

Välbefinnande
Émilie Laurent
Om du har ett stillasittande jobb som innebär att du skriver på ett tangentbord och rör en mus, så intar du nästan säkert den här hållningen utan att inse det. Och din kropp kommer att få betala för det förr eller senare. "Räksyndromet" är århundradets nya åkomma, och det är inte bara en enkel ryggvärk eller några stickningar i nacken. Hälsoexperter slår larm.

Är du en kontorsräka?

Ditt jobb kan kräva att du sitter framför datorn från morgon till kväll. Och under denna långa arbetsdag upprätthåller du inte alltid en särskilt hälsosam hållning. Trots en ergonomisk stol och en välorganiserad arbetsyta kan du inte låta bli att pirra . Du kan till och med ha en tendens att böja dig framåt och krypa ihop dig.

Böjd rygg, huvudet i axlarna, bröstet framåtböjt… det är en perfekt imitation av en räka, det där skrumpna kräftdjuret med sin kommaformade kropp. Denna hållning, tillräcklig för att få osteopater överallt att gå i panik, är vanlig för alla kontorsanställda. Det är praktiskt taget en "öppen kontorslandskapsgrej", ett kollektivt knep. Kontoren kryllar av räkor i kostymer och pennkjolar. Du kanske till och med är en av dem utan att inse det.

Istället för att hålla ryggen rak lutar du dig över skärmen och kryper praktiskt taget över tangentbordet. Och jag hatar att säga det, men det är ren självsabotage. "Du skapar mycket muskelspänningar i ryggen när kroppen lutar sig framåt. Du minskar faktiskt lungkapaciteten och begränsar blodflödet", varnar Alan Hedge, ergonomiexpert och professor vid Cornell University, i en artikel för HuffPost . Din kropp lider i det tysta, och du får inte bara ischias .

Symtom på "räksyndrom"

Om du lider av "räksyndromet" är det inte bara din rygg som drabbas. Men det är oftast där den första smärtan uppstår. Först känner du helt enkelt obehag: en öm nacke, enstaka muskelspänningar, ett lokalt obehag som får dig att massera dig själv. Du gnuggar ständigt dina handleder i hopp om att det ska räcka för att lindra spänningen. Du håller fingrarna pressade mot nacken för att trycka där det gör ont. Kort sagt, din kropp börjar säga ifrån och låta dig veta att den inte är glad.

På lång sikt kan "räksyndrom" leda till särskilt försvagande kronisk smärta. Karpaltunnelsyndrom, en nervkompression som kännetecknas av domningar eller obehagliga elektriska stötar, är ett annat exempel. "Räksyndrom" är oförlåtande och kan till och med drabba oväntade delar av kroppen. Om du upplever sura uppstötningar, långsam matsmältning och besvärande uppblåsthet som stör din koncentration kan det vara dags att omvärdera din hållning och bli mer mänsklig igen.

Rätta steg för att förhindra det

Oavsett hur mycket du föreställer dig ett snöre som drar dig uppåt och gör dig längre, tar din inre räka över och drar dig nedåt. Men det finns ingen hemlighet: för att bibehålla en korrekt hållning behöver du vara i rätt fysiska och mentala förhållanden . ”När du lutar dig tillbaka får din rygg kontakt med stolsryggen, vilket avlastar en del av din kroppsvikt, så dina höfter bär mindre av belastningen. Din andningsförmåga förbättras”, förklarar Alan Hedge. Därav vikten av att ha ergonomisk och väljusterad arbetsutrustning.

  • Du kan också byta ut din vanliga stol mot en träningsboll. Detta tillbehör, som ofta förknippas med gravida kvinnor, tvingar dig att hitta din tyngdpunkt och håller dig upprätt, utan att du behöver anstränga dig.
  • Om du inte har möjlighet att arbeta på en stationär dator kan du höja enheten till ögonhöjd och undvika att anstränga nacken. Dina ögon ska vara i linje med dina axlar.
  • Och vi kan inte nog betona detta: ta pauser varannan timme och använd dem klokt. Istället för att scrolla och ytterligare förstöra din hållning, prova några yogapositioner . Stretcha, rör på kroppen, skaka ur dig den. Att göra gräshoppan eller den nedåtvända hunden på en skummatta är alltid bättre än att luta sig som en räka.

Lyssna på din kropp och ignorera inte de signaler den skickar till dig. För att känna dig helt bekväm vid ditt skrivbord, sluta med din lutande hållning. Du kommer att må bättre och troligtvis mer självsäker.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Som ordkonstnär jonglerar jag stilistiska grepp och finslipar feministiska punchlines dagligen. Under mina artiklar bjuder min lätt romantiska skrivstil på några verkligt fängslande överraskningar. Jag njuter av att reda ut komplexa frågor, som en modern Sherlock Holmes. Könsminoriteter, jämlikhet, kroppslig mångfald… Som journalist på gränsen dyker jag huvudstupa ner i ämnen som väcker debatt. Som arbetsnarkoman sätts mitt tangentbord ofta på prov.
