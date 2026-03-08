"Smekmånadsrhinit": den föga kända kopplingen mellan begär och nästäppa

Du njuter av en lycklig stund under täcket när plötsligt din näsa börjar rinna. Asken med näsdukar, som ligger förpassad till nattduksbordet och inte är avsedd för detta ändamål, visar sig vara ovärderlig. Just i det ögonblicket känner du att du är på väg att bli sjuk. Ändå är det inte början på en otäck förkylning, utan ett vanligt symptom på "smekmånadsrinit". Under kärlekslivet öppnas alla ventiler, inklusive de mest oväntade i kroppen.

Ett överraskande fenomen under sexuell aktivitet.

När kroppar har smält samman och dansat en frenetisk vals till klimax, kan skratt, tårar, darrande ben eller spasmer uppstå. Denna explosion av njutning utlöser en hel mängd reaktioner, ibland spektakulära. Men ingen pratar om "smekmånadsrinitet", som föregår det passionerade kärlekslivet eller markerar slutet på uppstigningen till sjunde himlen.

Nej, det är inte något exotiskt virus som du fått på smekmånaden, utan en "känslomässig" influensa. Det är lite som kärlekssjuka. Inga svettiga handflator eller fjärilar i magen, utan upprepade nysningar som tvingar dig att flytta dig bort från din partner och en täppt näsa som kräver flera näsdukar.

Först tänker du spontant på en säsongsbunden allergi eller en influensa som är på väg. Du kan redan föreställa dig själv med en varmvattenflaska på huvudet och näsan i brand. Ändå försvinner denna förmodade förkylning som genom ett trollslag, tillsammans med spänningen. Denna "smekmånadsrhinit" stör dig precis när du ska fullborda förhållandet och försvinner lika snabbt. Denna något metaforiska term är långt ifrån anekdotisk. Den finns till och med med i den medicinska ordboken och är väl dokumenterad av vetenskapen. Begär stimulerar inte bara kroppens erogena zoner; den kittlar också oväntade områden.

Hur vetenskapen förklarar det

Detta fenomen beskrevs i en studie publicerad i Journal of the Royal Society of Medicine. Forskarna fokuserade på personer som nös när de hade sexuella tankar, under upphetsning eller i orgasmögelblicken.

Deras slutsats? Det är varken i ditt huvud eller en isolerad kuriositet. Det är en ofrivillig kroppslig reaktion. För att förstå det måste vi titta på det autonoma nervsystemet, det som hanterar våra automatiska funktioner: andning, hjärtfrekvens… och nasala reaktioner.

Sexuell upphetsning aktiverar starkt det parasympatiska nervsystemet. Samma system är involverat i regleringen av nässlemhinnorna. Som ett resultat kan en slags "kortslutning" uppstå. Kort sagt, din kropp blandar ihop signalerna. Det är inte romantiskt, men det är fascinerande.

Varför är vissa människor mer oroliga?

"Smekmånadsrhinit" är inte smittsam. Faktum är att inte alla upplever det. Forskare föreslår individuella skillnader i nervbanornas organisation. Vissa personer kan ha mer "känsliga" kopplingar mellan de sexuella och nasala kretsarna.

Detta är inte den enda konstiga reflexen människokroppen har. Vissa nyser när de tittar på solen (den berömda fotiska nysreflexen), andra efter en stor måltid. Den gemensamma nämnaren? En automatisk, oförutsägbar och helt ofarlig reaktion.

En kroppslig reaktion som fortfarande är dåligt förstådd

Om "smekmånadsrinit" fortfarande är relativt okänt beror det delvis på att det är så intimt. Att nysa och snörva i sin älskades öra istället för att viska söta ord är lika pinsamt som att ha strumporna på under sex. Många föredrar att hålla det för sig själva och känner sig sorgligt hjälplösa. Detta problem är dock inte ovanligt och betyder inte nödvändigtvis att du har ett neurologiskt problem.

Experterna är tydliga: detta fenomen är varken farligt eller patologiskt. I de flesta fall behövs ingen behandling. Att förstå dess ursprung är ofta tillräckligt för att sätta det i perspektiv. Och låt oss vara ärliga: om kroppen reagerar beror det på att den är helt engagerad i nuet.

Att nysa under sex är därför inte ett fåtal kvalster eller en stillastående mikrobs verk, utan ett uttryck för en gränslös längtan.