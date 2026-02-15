Denna amerikanska skidmästare pratar om vikten av att komma ut

Att vinna olympiskt guld är en prestation, men för vissa idrottare slutar inte segern på prispallen. I år, 2026, påminde den amerikanske skidåkaren Breezy Johnson oss om att atletiska prestationer också kan vara synonymt med synlighet, representation och stolthet över sig själv.

En guldmedalj som går till historien

Vid vinter-OS Milano-Cortina 2026 vann Breezy Johnson guld i utförsåkning för Team USA. Efter säsonger präglade av skador och gradvis återgång till tävling nådde hon toppen av sin sport med kraft och beslutsamhet. Denna seger är historisk: hon blev den första öppet HBTQ-amerikanska idrottaren att vinna guld för USA vid dessa spel.

För henne representerar dock denna medalj mer än bara en tidsinställd prestation. Den förkroppsligar också ett budskap. I en intervju med CBS News förklarade mästaren att sportslig framgång inte helt kan separeras från representation. I en värld som fortfarande till stor del domineras av heterosexuella modeller är det revolutionerande att se en mästare öppet visa sin (bisexuella) läggning. Hennes framgång skickar ett tydligt budskap: du kan vara på toppen, begåvad, ambitiös och helt och hållet dig själv.

Ett eftertänksamt utträde

Breezy Johnson kom offentligt ut som bisexuell i november 2022, ett beslut hon beskrev som "noggrant övervägt". Enligt henne var detta tillkännagivande lika mycket ett personligt val som ett kollektivt ansvar. Hon anser att unga idrottare förtjänar att kunna identifiera sig med olika förebilder. Att se sig själv i en mästare som är öppen om sin sexuella läggning kan bidra till att bryta den känsla av isolering som vissa fortfarande känner. Hennes budskap är enkelt och kraftfullt: framgång har inget enda ansikte, ingen enda profil, ingen enda läggning.

Genom att dela sin berättelse försöker hon inte reducera sin identitet till sin sexuella läggning (bisexuell). Tvärtom visar Breezy Johnson att en atlet kan vara mångfacetterad: stark på skidor, sårbar ibland, engagerad, kärleksfull, ambitiös. Du definieras aldrig av bara en etikett.

Sport och samhälle: porösa gränser

Skidåkarens uttalande kommer i en amerikansk kontext där HBTQ-personers, särskilt transpersoners, rättigheter inom skolidrott är föremål för intensiv politisk debatt. Utan att inta en partisk hållning påminner Breezy Johnson oss om att sport inte existerar i ett vakuum.

Enligt henne innebär det inte att bekräfta sin läggning att man gör varje etnicitet till en plattform för aktivism. Det betyder helt enkelt att man inser att man lever i ett samhälle med dess spänningar och förändringar. Hon berömde också andra idrottare som uttalar sig om dessa frågor, såsom konståkaren Amber Glenn. Hennes tillvägagångssätt är fortfarande centrerat kring autenticitet: man kan sträva efter excellens samtidigt som man förblir trogen sig själv.

Privatliv och synlighet: ingen motsägelse

Några dagar efter sin guldmedalj delade Breezy Johnson med sig av ett intimt ögonblick: sin partners överraskande frieri vid mållinjen i ett Super-G-lopp. Bilderna cirkulerade flitigt, åtföljda av gratulationshälsningar, särskilt från Lindsey Vonn, och till och med en road reaktion från Taylor Swift.

Vissa har kanske undrat: hur kan ett bisexuellt coming out förenas med en heterosexuell relation? Förespråkaren upprepade en grundläggande sanning som fortfarande alltför ofta missförstås: bisexualitet beskriver en läggning, inte ett pars exklusiva natur vid en given tidpunkt. Att vara bisexuell förändrar inte giltigheten av hennes relation. Genom att förklara det offentligt hjälper hon till att klargöra dessa begrepp och avveckla missuppfattningar.

Utöver medaljerna visar Breezy Johnsons resa att excellens och autenticitet kan gå hand i hand. I en krävande disciplin som alpin skidåkning, där pressen att prestera är enorm, kräver det också mod att bekräfta sin (bisexuella) läggning. Hans budskap sträcker sig bortom de snötäckta backarna: alla ska kunna göra karriär inom sport utan att kompromissa med sin sexuella läggning.